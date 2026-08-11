민형배 시장 "이 대통령 군공항 부지 조기 활용 방침 환영"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장이 10일 광주 군공항 이전 지시에 환영 뜻을 밝혔다
- 이재명 대통령 지시로 2028년 중순 임시배치 시한이 제시됐다
- 반도체 클러스터로 부지 조기활용과 균형발전을 추진하겠다 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장은 이재명 대통령의 광주 군공항 이전 지시에 "반도체 클러스터를 바탕으로 지역 균형 발전을 이루겠다"고 강조했다.
10일 전남광주시에 따르면 민 시장은 전날 입장문을 내고 "이재명 대통령이 국방부에 2028년 중순까지 광주기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치하도록 지시했다"고 소개했다.
민 시장은 "메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의에서 광주 군공항 부지의 조기 활용을 위한 구체적인 시한이 제시된 것"이라며 "320만 특별시민과 함께 적극 환영한다"고 말했다.
민 시장은 "매우 중요한 진전이다"며 "군공항 이전의 전체 절차가 마무리되기 전이라도 반도체 투자의 시급한 일정에 맞춰 부지 활용을 앞당길 수 있는 길이 분명해졌다"고 평가했다.
그는 "지금은 '속도전을 넘어 전격전'을 치러야 할 때다. 앞으로 1년이 골든타임"이라며 "시의 모든 역량을 집중하고 정부와 기업, 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다.
또 "산업단지 조성과 인허가 절차를 최대한 앞당기겠다"며 "반도체 클러스터의 성패를 좌우할 전력과 용수 공급 기반도 차질 없이 갖추고 기업의 투자 일정에 어떤 지연도 생기지 않도록 특별시가 맡은 책임을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
끝으로 "광주 군공항 이전과 호남 반도체 클러스터 조성은 국가균형발전과 지역 주도 성장의 이정표가 될 것"이라며 " 지역이 대한민국 첨단산업을 주도하는 미래, 전남광주가 힘차게 열겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com