오산헤리티지자이, 1783가구 대단지 공급… 병점역 생활권 주목

AI 핵심 요약beta
- 경기 남부서 아파트 신고가가 잇따랐다.
- 오산헤리티지자이가 병점역 생활권에 공급됐다.
- 계약금 10%, 전매제한 6개월이 적용됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =경기 남부 지역에서 아파트 신고가 거래가 이어지면서 인접 비규제지역의 주택시장에도 관심이 이어지고 있다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 화성시 오산동 '동탄역 롯데캐슬' 전용 102㎡는 지난 7월 26억5000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 용인시 기흥구 마북동 'e편한세상 구성역 플랫폼시티' 전용 84㎡도 지난 6월 15억8000만원에 거래돼 신고가를 경신했다.
인접한 병점역 생활권에서도 신고가 거래가 나왔다. '병점역 아이파크캐슬' 전용 84㎡는 지난 7월 8억8000만원, 전용 105㎡는 9억2000만원에 각각 거래됐다. 업계에서는 규제지역의 가격 흐름과 함께 인접 비규제지역의 거래 상황에도 관심을 두고 있다.
이런 가운데 병점역 생활권에서도 신규 주택 공급이 이어지고 있다. GS건설은 경기 오산시 양산동 일원에 '오산헤리티지자이'를 공급한다. 단지는 총 1783가구 규모로 전용면적 75~166㎡로 구성된다.
단지는 수도권 1호선 병점역 생활권에 위치한다. 인근에는 병점복합타운 중심상업지구와 유앤아이센터, 아이드림센터, 양산도서관 등이 있다. 양산1초(가칭)가 계획돼 있으며 양산중은 2027년 개교할 예정이다.
교통 관련 사업으로는 GTX-C 병점역 연장과 동탄도시철도 트램, 수도권 1호선 동탄 연장 등이 계획 또는 추진되고 있다. 삼성전자 화성·기흥캠퍼스와 동탄테크노밸리 등도 인근에 위치한다.
단지는 남향 위주로 배치되며 판상형 4베이 중심의 설계를 적용했다. 일부 세대에는 드레스룸과 팬트리 등이 적용된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스클럽, 골프연습장, 카페테리아, 티하우스, 작은도서관과 스카이라운지 등이 마련될 예정이다.
계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용된다. 당첨자 발표일로부터 6개월간 전매제한이 적용된다.
업계 관계자는 "경기 남부 규제지역에서 가격 상승 사례가 나타나면서 인접 지역의 거래와 신규 공급에도 관심이 이어지고 있다"고 말했다.
단지는 오는 17일까지 주말과 공휴일에 견본주택 방문객을 대상으로 행사를 진행한다.
whitss@newspim.com