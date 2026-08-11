영동에 '충북권 국립보훈요양원' 들어선다…2029년 100병상 개원

AI 핵심 요약beta
- 충북 영동군에 국립보훈요양원이 11일 본궤도에 올랐다.
- 영동읍 회동리 일원에 100병상 규모로 건립된다.
- 2029년 1월 개원을 목표로 추진된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군에 국가유공자와 보훈 가족을 위한 국립보훈요양원이 들어선다.
중간 설계가 마무리되면서 사업이 본궤도에 올랐다.
11일 영동군에 따르면 충북권 국립보훈요양원은 영동읍 회동리 333번지 일원에 지하 1층, 지상 4층, 100병상 규모로 건립된다. 총사업비는 국비 379억 원이다.
시설에는 요양실을 비롯해 프로그램실, 물리치료실, 심리치료실 등 국가유공자와 보훈 가족의 요양과 재활을 지원하기 위한 의료·복지 시설이 들어선다.
사업은 영동군이 2021년 국립보훈요양원 유치를 위한 연구 용역에 착수하면서 시작됐다.
이후 국회와 국가보훈부, 기획재정부 등을 상대로 유치 활동을 벌인 끝에 2023년 부지 선정 위원회에서 영동 건립이 확정됐다.
지난해에는 부지 매입과 함께 국가보훈부·영동군·한국보훈복지의료공단 간 실시 협약을 체결하면서 사업 추진을 위한 행정 절차도 갖췄다.
최근에는 한국보훈복지의료공단이 중간 설계 완료 보고회를 열고 공간 배치와 시설별 기능, 이용자 동선, 안전성 등을 점검했다. 관계 기관 의견도 설계에 반영했다.
영동군은 올해 말까지 설계와 건립 부지 내 구거 복개 공사 등을 마무리한 뒤 2027년 본격적인 건립 공사에 들어갈 예정이다.
공사는 2028년 말까지 진행하고 2029년 1월 개원을 목표로 하고 있다.
국립보훈요양원이 문을 열면 그동안 다른 지역 시설을 이용해야 했던 충북 중부권 보훈 대상자들의 장거리 이동 부담이 줄어들 것으로 기대된다.
군 관계자는 "국가를 위해 헌신한 국가유공자와 보훈 가족에게 수준 높은 요양 서비스를 제공하는 핵심 보훈 복지 시설이 될 것"이라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 진행되도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com