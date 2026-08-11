CJ대한통운, 2분기 영업익 1016억원…전년 比 11.9%↓

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 11일 2분기 매출 3조3800억원을 기록했다
- 택배 물량이 12.1% 늘었지만 투자 확대에 이익은 줄었다
- 글로벌과 계약물류는 성장했고 E2E 물류체계 강화에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자 확대·대외환경 악화로 수익성 부담
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 올해 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 10.9% 증가한 3조3800억원, 영업이익은 11.9% 감소한 1016억원을 기록했다고 11일 밝혔다.
택배와 계약물류(CL), 글로벌 사업의 외형 성장은 이어졌지만 서비스 고도화를 위한 투자 확대와 유가·원부자재 가격 상승 등 대외환경이 수익성에 부담으로 작용했다.
◆ 택배 물량 12.1%↑…새벽·당일배송 65% 증가
O-NE(택배)부문 매출은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 9848억원을 기록했다. 영업이익은 409억원으로 10.7% 감소했다.
'매일오네(O-NE)'와 개인 간 택배서비스 '보내오네' 등 서비스 확대와 허브터미널 탄력 운영에 힘입어 2분기 전체 택배 물량은 전년 동기 대비 12.1% 증가했다. 특히 새벽·당일배송 물량은 65% 늘었다.
다만 배송 서비스 경쟁력 강화를 위한 투자가 이어지면서 영업이익은 감소했다. CJ대한통운은 물량 증가에 따른 규모의 경제 효과로 올해 상반기 운영 단위원가는 전년 동기 대비 2.2% 낮췄다고 설명했다.
◆ 계약물류 매출 8%↑…신규 수주 반영
계약물류(CL)부문 매출은 9001억원으로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 전략 고객 물량 확대와 신규 수주 매출이 반영되며 풀필먼트센터와 미들마일 운송 사업이 성장했다.
W&D사업 매출은 주력 고객사 물량 확대에 힘입어 12% 증가했다. 리테일과 제약 부문은 각각 17%, 19% 성장했다. P&D 수송사업도 기존 수주 물량이 매출로 반영되며 7% 늘었다.
다만 영업이익은 398억원으로 11.4% 감소했다. 중동 정세에 따른 유가와 물가 상승, 생산성 혁신을 위한 인프라 투자 등이 영향을 미쳤다.
◆ 글로벌 매출 9.4%↑…美·인도·CBE 성장
글로벌부문은 매출 1조2060억원, 영업이익 204억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 9.4% 증가했고 영업이익은 1.4% 감소했다.
미·이란 전쟁 등에 따른 포워딩 업황 둔화에도 미국과 인도, 베트남 등 전략 국가의 계약물류 사업과 초국경 전자상거래(CBE) 물량 확대가 매출 성장을 뒷받침했다.
CJ대한통운은 향후 포워딩과 전략 국가 계약물류를 연계해 생산지부터 국제운송, 현지 보관·운송, 최종 배송까지 아우르는 글로벌 엔드투엔드(E2E) 물류체계를 강화할 계획이다.
kji01@newspim.com