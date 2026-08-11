롯데百, 백화점 첫 'RCS' 도입…기업 사칭·스미싱 차단

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 11일 기업 사칭 문자 차단용 RCS를 도입했다.
- 롯데이노베이트·KT와 전용 플랫폼을 구축해 본격 운영한다.
- 고객은 기본 문자앱에서 쿠폰·이벤트를 확인하고 소통한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달부터 본격 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점이 기업 사칭 문자 등을 막기 위해 차세대 메시징 서비스 'RCS(Rich Communication Services)'를 도입하고 이달부터 본격 운영한다고 11일 밝혔다.
RCS는 기존 문자 메시지보다 다양한 멀티미디어 기능과 보안 기능을 강화한 서비스다. 인증된 기업의 공식 로고를 발신자 정보에 표시하고 브랜드 프로필을 통해 홈페이지 등 기업의 세부 정보를 제공한다.
롯데백화점은 롯데이노베이트, KT와 협업해 전용 RCS 플랫폼을 구축했다. 특화 문자 템플릿과 대량의 메시지를 안정적으로 발송할 수 있는 시스템 환경도 공동 개발했다.
고객은 별도 애플리케이션 설치 없이 스마트폰 기본 문자 앱에서 롯데백화점과 일대일 양방향으로 소통할 수 있다. 온라인 사이트로 연결되는 버튼과 고화질 이미지도 메시지에 담을 수 있다.
롯데백화점은 프로모션 안내와 쿠폰 제공, 서비스 이용, 이벤트 참여 등 고객 접점에 RCS를 활용할 방침이다.
기업 인증 정보가 메시지에 표시되는 만큼 고객이 롯데백화점의 공식 발송 여부를 확인할 수 있어 기업 사칭이나 스팸·스미싱 문자 구별에도 도움을 줄 것으로 회사는 보고 있다.
향후 RCS로 수집한 고객 반응 데이터를 분석해 개인화 마케팅과 멤버십 연계 서비스 등에 활용하는 방안도 검토할 계획이다.
kji01@newspim.com