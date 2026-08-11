삼표그룹, 콘크리트·토목 학계 전문가 대상 기술 견학

AI 핵심 요약beta
- 삼표산업이 6일 화성 S&I센터서 여성위원회 기술견학을 했다.
- 한국콘크리트학회·대한토목학회 여성위원회 20여명이 참석했다.
- 삼표산업은 특수콘크리트 기술 소개하며 산학협력 확대 뜻을 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표그룹의 핵심 계열사인 삼표산업은 지난 6일 경기도 화성시 소재 S&I센터(기술연구소)와 생산 공장에서 한국콘크리트학회 여성위원회 및 대한토목학회 여성기술위원회를 대상으로 '2026 삼표산업 기술견학'을 진행했다고 11일 밝혔다.
이번 견학은 한국콘크리트학회 여성위원회가 반기별로 추진하는 외부 기술견학의 일환으로 마련됐다. 특히 올해는 대한토목학회 여성기술위원회와의 연합을 통해 함께 진행됐다.
이날 견학에는 홍건호 한국콘크리트학회장과 양 학회 여성위원회 소속 교수·연구원 등 20여 명이 참석했다.
삼표산업은 2024년부터 서울대학교·한양대학교 건축학과 학생 대상 현장 견학, 지역 레미콘사 대상 안전보건 견학 등을 진행하며 학문과 산업이 동반 성장하는 선순환 구조를 구축해왔다.
삼표산업 관계자는 "학계 전문가들에게 삼표산업의 특수 콘크리트 기술력과 연구 현장을 직접 소개할 수 있어 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 학회와의 교류를 지속하며 산학 협력의 폭을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com