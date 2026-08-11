LF 헤지스, 외국인 관광객 잡았다…상반기 전체 구매 고객 64%가 외국인

AI 핵심 요약beta
- 헤지스 명동 스페이스H 서울이 외국인 쇼핑지로 떠올랐다
- 올해 1~7월 외국인 매출이 전년 동기 대비 70% 늘었다
- 아이코닉 인기 속 틱톡 크루 효과로 방문객도 급증했다
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외국인 구매, 중화권 고객 비중이 절반 이상 차지
프리미엄 패션 수요 확대, 쇼핑 필수 코스로 자리 잡아
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LF의 캐주얼 브랜드 헤지스가 외국인 관광객의 새로운 K-쇼핑 브랜드로 떠오르고 있다. 서울 명동 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'의 외국인 고객 매출은 올해 1~7월 기준 전년 동기 대비 70% 증가했으며, 2026년 상반기 기준 전체 구매 고객의 약 64%가 외국인인 것으로 나타났다.
외국인 관광객의 한국 쇼핑 품목이 화장품과 식품, 생활용품, SPA 패션을 넘어 프리미엄 패션으로 확대되는 흐름 속에서, 한국의 색감과 취향을 담은 패션 브랜드가 여행 필수 쇼핑 코스로 자리 잡고 있다는 분석이다. '스페이스H 서울'의 외국인 고객 매출은 2025년 전년 대비 20% 증가했고, 2023년과 비교하면 2.2배 확대됐다. 국적별로는 중국과 대만, 홍콩 등 중화권이 약 절반을 차지했고, 동남아시아와 일본, 미국, 중동, 유럽 등으로 방문 국가도 다양해지는 추세다.
외국인 고객에게 가장 인기 있는 상품은 헤지스의 대표 라인 '아이코닉' 시리즈다. 한국 전통 오방색에서 영감을 받은 다채로운 컬러를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.
외국인 고객들은 같은 상품을 여러 색상으로 구매하는 이른바 '깔별 구매' 성향을 보이고 있다. 명동 '스페이스H 서울'에서 외국인 고객의 아이코닉 티셔츠 평균 구매 수량은 3개 수준이었고, 신세계백화점 본점에서는 구매 고객의 약 40%가 동일 상품을 2개 색상 이상 함께 구매한 것으로 집계됐다. 동일 상품을 5~6장씩 한 번에 구매하는 사례도 있었다.
여름 시즌에는 아이코닉 티셔츠를 비롯해 케이블 니트, 시어서커 반팔 셔츠 등이 선물용 인기 상품으로 꼽혔다. 선호 스타일은 국가별로 차이를 보였는데, 중국 고객은 컬러가 돋보이는 디자인을, 일본 고객은 깔끔하고 베이식한 스타일을, 북미·유럽 고객은 화사한 컬러와 오버사이즈 핏을 선호하는 경향을 나타냈다.
매장 관계자는 "외국인 고객들은 소재와 디자인의 완성도, 다양한 상품 구성을 높게 평가한다"며 "최근에는 한국 여행 중 가족과 지인을 위한 선물을 함께 구매하는 고객이 늘고 있으며, 아이코닉 티셔츠를 5~6장씩 한 번에 구매하는 사례도 있을 정도로 반응이 좋다"고 말했다.
'스페이스H 서울'은 제품 구매를 넘어 한국의 패션과 라이프스타일을 함께 경험하는 콘텐츠형 공간으로 진화하고 있다. 지난 4월부터 6월까지 국내 거주 외국인 크리에이터와 운영한 '헤지스 틱톡 크루' 1기 이후 외국인 방문객과 매출은 직전 3개월 대비 각각 두 배 이상 증가했고, 같은 기간 헤지스 공식 틱톡 채널 팔로워는 56% 늘었다.
헤지스는 틱톡 크루 2기의 참여 규모와 국적도 확대해 아시아와 유럽, 아프리카 등 다양한 국가의 크리에이터 40명을 통해 서울의 여행, 문화, 라이프스타일을 소개하는 콘텐츠를 제작한다. 하반기 중에는 '아이코닉'의 컬러를 활용한 체험형 콘텐츠와 '헤지스 블루' 컬렉션도 선보일 예정이다.
헤지스 관계자는 "외국인 관광객의 한국 쇼핑이 화장품과 생활용품 중심에서 한국의 색감과 취향을 담은 프리미엄 패션으로 확대되고 있다. K-패션과 K-라이프스타일을 발견하고 기억하는 대표 쇼핑 코스로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com