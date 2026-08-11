유재석, 알까기 명사수 등극…'틈만나면,' 시즌5 첫방부터 웃음 폭발

AI 핵심 요약beta
- 유재석·유연석·황정민·정호연이 11일 틈만나면에 출연했다
- 야학 어머니 3인방은 거침없는 입담으로 현장을 웃겼다
- 네 사람은 회식비를 건 알까기 게임에 도전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유재석·유연석·황정민·정호연이 '야학 어머니 3인방'의 거침없는 입담에 제대로 당황한다.
11일 방송되는 SBS '틈만나면,'에서 유재석, 유연석, 황정민, 정호연을 꼼짝 못 하게 만든 '야학 어머니 3인방'이 등판한다.
SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어다. 오늘(11일) 시즌5 첫 방송에는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 틈친구 황정민, 정호연이 서울 중랑구의 틈새 시간을 찾는다.
이 가운데 '틈만나면' 시즌5 첫 방송부터 범상치 않은 예능감의 틈주인이 등장한다고 해 흥미를 높인다. 이날의 틈주인 '야학 어머니 3인방'은 수년째 함께 한글을 배우고 있는 야학 학생들. 야학 어머니들은 "옛날엔 돈을 찾으러 가면 글을 못 읽어서 못 찾았는데, 지금은 돈이 없어서 못 찾는다"라며 유재석도 울고 갈 명불허전 입담으로 시작부터 빵 터지게 한다. 심지어 두 어머니가 한 번에 서로 다른 이야기를 꺼내며 쌍방 토크까지 시전하자, 유재석은 "시트콤 찍는 것 같아"라며 동공지진을 일으켜 현장을 웃음바다로 만든다.
이날 유재석, 유연석, 황정민, 정호연이 '야학 어머니 3인방'의 회식비를 건 운명의 알까기 게임에 도전한다고 해 관심을 모은다. 야학 어머니들은 게임 시작 전부터 "성공 못 할까 봐 걱정돼"라며 초조함을 감추지 못하는데, 게임이 끝날 때마다 "심장이 벌렁벌렁하네"라며 몸을 달싹여 네 사람의 식은땀을 쏙 빼놓는다. 이에 유연석은 "이번엔 꼭 성공하죠"라며 야학 어머니들의 마음 달래기에 앞장서, 이들의 환호성을 한몸에 받는다고.
또한 유재석이 뜻밖의 알까기 명사수로 급부상한다고 해 흥미를 더한다. 그간 유재석은 실전에 들어서면 실수를 연발하는 '연습 메시'로 정평 난 바. 하지만 이날 유재석이 생각지 못한 명중률을 과시하자, 유연석은 "이번엔 형이 감이 좋아"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문.
과연 유재석, 유연석, 황정민, 정호연의 마음을 들었다 놨다 한 '야학 어머니 3인방' 틈주인의 입담은 어떨지, 네 사람은 틈주인들의 회식비를 사수할 수 있을지 그 결과는 오늘(11일) '틈만나면,' 본 방송에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com