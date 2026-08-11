평택 위험물 보관창고 화재, 대응 1단계 하향…현재까지 인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 평택 청북읍 위험물 창고 화재가 11일 진화 국면에 접어들었다.
- 소방당국은 2단계를 1단계로 낮추고 대응을 조정했다.
- 인명피해는 없었고, 위험물 대량 저장 창고로 확인됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 청북읍 토진리 위치한 한 위험물 보관창고에서 발생한 대형 화재가 소방당국의 총력 대응 끝에 진화 국면에 접어든 것으로 알려졌다.
경기도소방재난본부는 11일 오전 5시 16분 화재 현장에 발령했던 대응 2단계를 1단계로 하향 조정했다고 밝혔다.
앞서 이날 0시 3분쯤 자동 화재 속보 설비를 통해 화재 신고가 접수됐다. 이에 소방당국은 연소 확대를 우려해 오전 1시 32분 대응 1단계를 발령한 뒤 오전 2시 40분 대응 2단계로 상향했다. 이어 불길이 거세지자 새벽 3시 39분 국가소방동원령을 발령했다.
이에 따라 충남·세종·충북·대전 등 인근 4개 시도에서 소방 물탱크차와 화학차 등 26대가 지원에 나서 총 95대의 장비와 238명의 인력이 불길을 잡는데 사투를 벌였다.
이번에 불이 난 창고는 연면적 937㎡ 규모의 1층 건물이다. 특히 제4류 위험물과 일반 화학물 약 191만ℓ가 보관된 특수물류센터로 파악됐다.
하지만 2차전지 소재 및 완제품이 실제로 내부에 있었는지는 확인되지 않았다.
현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.
평택시는 재난 문자를 통해 주민들에게 "창문을 닫고 외출을 자제해 달라"며 "차량은 우회해 달라"고 안내했다.
현재 소방당국은 불길이 다시 확산할 가능성에 대비해 국가소방동원령은 유지하고 있다.
krg0404@newspim.com