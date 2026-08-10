K팝·드라마로 시작한 한국어…"유학까지 잇는 '자생 생태계' 구축해야"

K팝·드라마가 연 학습 수요, "유학·취업으로 이어져야 지속 가능"

현지 교원 정규채용으로 한국어 교육의 공교육 기반 강화 요구

인력·예산 확충과 대학·기업·지자체 협력 확대 필요성도 제기돼

최 장관 "재외교육기관은 교육외교관...노력 결실 맺도록 지원"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = K팝과 K드라마로 시작된 한국어 교육 열기가 한류 콘텐츠에 대한 관심을 넘어 유학·취업·정주로 이어지는 '자생적 생태계'를 갖춰야 한다는 목소리가 나왔다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다. [사진=교육부]

현재 해외에서는 22개국 47개 한국교육원과 16개국 34개 한국학교가 운영되고 있다. 해외 초·중·고교의 한국어 채택교는 2021년 1806개교에서 지난해 47개국 2777개교로 늘었다.

현장 공감 토크콘서트에 참석한 박성하 태국한국교육원장은 태국 내 한국어 교육의 양적 확대에 더해 지속 가능한 학습·진로 생태계를 조성해야 한다고 강조했다.

박성하 원장은 "학생들에게 '한국어를 왜 좋아하느냐, 어떻게 공부하게 됐느냐'고 물어보면 K팝, K드라마, K영화를 먼저 꼽는다"며 "이런 콘텐츠가 한국어 공부를 시작하게 하는 중요한 시발점은 되지만 관심을 지속하게 하는 데는 한계가 있을 수 있다"고 말했다.

이어 "중등학교와 대학 단계, 한국 유학과 취업까지 이어지는 구조가 완성될 때 한국어가 현지에서 자생적으로 살아 움직이며 뿌리를 내릴 수 있다"며 "한국어가 단순한 호기심의 대상이 아니라 자신의 삶과 진로를 개척하는 도구가 돼야 한다"고 밝혔다.

태국은 재외 한국어 교육의 핵심 거점 중 하나로 꼽힌다. 박성하 원장에 따르면 2025년 기준 태국 정규 중등학교 가운데 한국어를 채택한 학교는 227개교다. 4만6000명 이상이 정식 교과 수업으로 한국어를 배우고 있다. 이는 전 세계 초·중등 한국어 학습자의 20% 이상에 해당하는 규모다.

박성하 원장은 학습자 수 확대에만 머물러서는 안 된다고 언급했다. 한국어가 교육과정 안에서 안정적으로 운영되고 학생들의 진학과 취업에 실질적인 도움이 되는 언어로 인식돼야 교육 수요도 이어질 수 있다는 설명이다.

태국한국교육원은 태국 교육부와 함께 한국어 과목 채택 매뉴얼을 제작해 전국 학교에 보급하고 있다. 학교를 직접 찾아가 맞춤형 컨설팅을 진행하고 태국인 현지 교사 대상 교육·연수와 교사 모임 지원도 확대하고 있다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다. [사진=교육부]

박성근 상파울루한국교육원장은 한국어 교육 확대와 유학 연계 과정에서 제한적인 수요 기반도 과제로 꼽았다. 박성근 원장은 "2025년 기준 한국에 와 있는 브라질 유학생은 366명에 지나지 않는다"며 "숫자가 매우 작다 보니 어느 대학에서도 브라질에 큰 관심을 가지는 학교는 많지 않다"고 말했다.

브라질 내 한국어 교육 수요를 한국 유학과 연결하기 위해서는 대학의 관심을 높이고 현지 학생을 대상으로 한 정보 제공과 유치 활동을 지속할 기반을 마련해야 한다는 것이다.

브라질은 넓은 국토와 행정·문화적 차이 속에서 한국어 교육을 확대해야 하는 어려움을 안고 있다. 박성근 원장은 현지에서는 전화나 이메일로 사전 협의를 마친 뒤 결과를 만들어내는 방식이 통하지 않는 경우가 많다고 말했다.

상파울루한국교육원은 이 같은 여건 속에서도 온라인 수업을 기반으로 교육 범위를 넓히고 있다. 광대한 국토 탓에 한국어 교원이 상파울루에 집중된 현실을 고려해 원격수업을 운영하고 포르투갈어권 국가인 앙골라에도 한국어 수업을 지원하고 있다.

특히 삼성과 LG 등 한국 기업이 진출한 지역을 중심으로 한국어 채택교를 확대해 학습이 현지 취업 및 한국 유학으로 이어지도록 하고 있다.

박성근 원장은 재외교육기관의 인력과 예산 여건도 개선 과제로 제시했다. 그는 "교육원장들은 '직원 한 명만 더 있었으면', '예산이 조금만 더 있으면 더 많은 의미 있는 일을 할 수 있을 텐데'라는 바람을 갖고 있을 것"이라고 말했다.

파라과이에서는 현지 교사 양성과 정규교사 채용을 통해 한국어 교육의 자립 기반을 마련하고 있다.

문찬배 파라과이한국교육원장은 "한국어가 앞으로 10년, 20년 후에도 자리를 잡고 탄탄하게 성장하려면 현지 학교에 정규교사로 발령을 내고 현지 정부가 월급을 주고 관리하는 구조가 돼야 한다"고 말했다.

파라과이한국교육원은 현지 한국어 교사와 국내 대학 한국어학과를 연결해 정기적인 온라인 연수와 수업 지원을 진행하고 있다. 현지 교사 11명이 29개 학교에서 약 7400명의 학생을 가르치고 있으며 이 가운데 1명은 국방부 어학당 정규교사로 발령됐다.

최윤정 재외교육지원담당관은 "현지에 한국어를 가르칠 수 있는 교사가 없는 경우에는 대한민국 정부가 한국어 교원을 직접 파견하고 있다"며 "계속 교원을 파견만 할 수는 없기 때문에 현지에서 한국어 교원이 양성될 수 있도록 지원 사업도 함께 하고 있다"고 말했다.

최교진 장관은 "해외 현장에서 한국 문화와 교육의 확산을 위해 애쓰는 재외교육기관 관계자들은 교육을 통해 외교를 하는 교육외교관"이라며 "여러분들의 열정과 노력이 결실을 맺을 수 있도록 교육부도 현장에서 미처 챙기지 못한 부분은 의견을 받아 지원해 나가겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com