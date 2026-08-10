전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.11 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

K팝·드라마로 시작한 한국어…"유학까지 잇는 '자생 생태계' 구축해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육부가 10일 재외교육기관장들과 K-교육 성과공유회를 열었다.
  • 해외 한국어교육은 K팝·K드라마를 넘어 유학·취업 연계가 과제다.
  • 태국·브라질·파라과이는 현지 교원 양성과 자립 기반을 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K팝·드라마가 연 학습 수요, "유학·취업으로 이어져야 지속 가능"
현지 교원 정규채용으로 한국어 교육의 공교육 기반 강화 요구
인력·예산 확충과 대학·기업·지자체 협력 확대 필요성도 제기돼
최 장관 "재외교육기관은 교육외교관...노력 결실 맺도록 지원"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = K팝과 K드라마로 시작된 한국어 교육 열기가 한류 콘텐츠에 대한 관심을 넘어 유학·취업·정주로 이어지는 '자생적 생태계'를 갖춰야 한다는 목소리가 나왔다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다. [사진=교육부]

현재 해외에서는 22개국 47개 한국교육원과 16개국 34개 한국학교가 운영되고 있다. 해외 초·중·고교의 한국어 채택교는 2021년 1806개교에서 지난해 47개국 2777개교로 늘었다.

현장 공감 토크콘서트에 참석한 박성하 태국한국교육원장은 태국 내 한국어 교육의 양적 확대에 더해 지속 가능한 학습·진로 생태계를 조성해야 한다고 강조했다.

박성하 원장은 "학생들에게 '한국어를 왜 좋아하느냐, 어떻게 공부하게 됐느냐'고 물어보면 K팝, K드라마, K영화를 먼저 꼽는다"며 "이런 콘텐츠가 한국어 공부를 시작하게 하는 중요한 시발점은 되지만 관심을 지속하게 하는 데는 한계가 있을 수 있다"고 말했다.

이어 "중등학교와 대학 단계, 한국 유학과 취업까지 이어지는 구조가 완성될 때 한국어가 현지에서 자생적으로 살아 움직이며 뿌리를 내릴 수 있다"며 "한국어가 단순한 호기심의 대상이 아니라 자신의 삶과 진로를 개척하는 도구가 돼야 한다"고 밝혔다.

태국은 재외 한국어 교육의 핵심 거점 중 하나로 꼽힌다. 박성하 원장에 따르면 2025년 기준 태국 정규 중등학교 가운데 한국어를 채택한 학교는 227개교다. 4만6000명 이상이 정식 교과 수업으로 한국어를 배우고 있다. 이는 전 세계 초·중등 한국어 학습자의 20% 이상에 해당하는 규모다.

박성하 원장은 학습자 수 확대에만 머물러서는 안 된다고 언급했다. 한국어가 교육과정 안에서 안정적으로 운영되고 학생들의 진학과 취업에 실질적인 도움이 되는 언어로 인식돼야 교육 수요도 이어질 수 있다는 설명이다.

태국한국교육원은 태국 교육부와 함께 한국어 과목 채택 매뉴얼을 제작해 전국 학교에 보급하고 있다. 학교를 직접 찾아가 맞춤형 컨설팅을 진행하고 태국인 현지 교사 대상 교육·연수와 교사 모임 지원도 확대하고 있다.

교육부는 10일 오후 세종 코트야드 바이 메리어트에서 '2026 재외교육기관장과 함께하는 K-교육 현장 공감 토크콘서트 및 성과공유회'를 열었다. [사진=교육부]

박성근 상파울루한국교육원장은 한국어 교육 확대와 유학 연계 과정에서 제한적인 수요 기반도 과제로 꼽았다. 박성근 원장은 "2025년 기준 한국에 와 있는 브라질 유학생은 366명에 지나지 않는다"며 "숫자가 매우 작다 보니 어느 대학에서도 브라질에 큰 관심을 가지는 학교는 많지 않다"고 말했다.

브라질 내 한국어 교육 수요를 한국 유학과 연결하기 위해서는 대학의 관심을 높이고 현지 학생을 대상으로 한 정보 제공과 유치 활동을 지속할 기반을 마련해야 한다는 것이다.

브라질은 넓은 국토와 행정·문화적 차이 속에서 한국어 교육을 확대해야 하는 어려움을 안고 있다. 박성근 원장은 현지에서는 전화나 이메일로 사전 협의를 마친 뒤 결과를 만들어내는 방식이 통하지 않는 경우가 많다고 말했다.

상파울루한국교육원은 이 같은 여건 속에서도 온라인 수업을 기반으로 교육 범위를 넓히고 있다. 광대한 국토 탓에 한국어 교원이 상파울루에 집중된 현실을 고려해 원격수업을 운영하고 포르투갈어권 국가인 앙골라에도 한국어 수업을 지원하고 있다.

특히 삼성과 LG 등 한국 기업이 진출한 지역을 중심으로 한국어 채택교를 확대해 학습이 현지 취업 및 한국 유학으로 이어지도록 하고 있다.

박성근 원장은 재외교육기관의 인력과 예산 여건도 개선 과제로 제시했다. 그는 "교육원장들은 '직원 한 명만 더 있었으면', '예산이 조금만 더 있으면 더 많은 의미 있는 일을 할 수 있을 텐데'라는 바람을 갖고 있을 것"이라고 말했다.

파라과이에서는 현지 교사 양성과 정규교사 채용을 통해 한국어 교육의 자립 기반을 마련하고 있다.

문찬배 파라과이한국교육원장은 "한국어가 앞으로 10년, 20년 후에도 자리를 잡고 탄탄하게 성장하려면 현지 학교에 정규교사로 발령을 내고 현지 정부가 월급을 주고 관리하는 구조가 돼야 한다"고 말했다.

파라과이한국교육원은 현지 한국어 교사와 국내 대학 한국어학과를 연결해 정기적인 온라인 연수와 수업 지원을 진행하고 있다. 현지 교사 11명이 29개 학교에서 약 7400명의 학생을 가르치고 있으며 이 가운데 1명은 국방부 어학당 정규교사로 발령됐다.

최윤정 재외교육지원담당관은 "현지에 한국어를 가르칠 수 있는 교사가 없는 경우에는 대한민국 정부가 한국어 교원을 직접 파견하고 있다"며 "계속 교원을 파견만 할 수는 없기 때문에 현지에서 한국어 교원이 양성될 수 있도록 지원 사업도 함께 하고 있다"고 말했다.

최교진 장관은 "해외 현장에서 한국 문화와 교육의 확산을 위해 애쓰는 재외교육기관 관계자들은 교육을 통해 외교를 하는 교육외교관"이라며 "여러분들의 열정과 노력이 결실을 맺을 수 있도록 교육부도 현장에서 미처 챙기지 못한 부분은 의견을 받아 지원해 나가겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
사진
국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동