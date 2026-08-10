배용수 신임 포항시 부시장 "포항 발전·시민 행복에 최선 다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 배용수 신임 포항시 부시장이 10일 간부회의 참석으로 업무를 시작했다.
- 배 부시장은 경북도와 구미시, 안동시 등에서 건설·도시 행정을 맡았다.
- 그는 영일만대교 등 현안 추진과 시민 체감 행정에 힘쓰겠다고 했다.
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 배용수 신임 경북 포항시 부시장이 10일 간부회의 참석을 시작으로 본격 업무에 들어갔다. 별도의 취임식은 갖지 않았다.
포항시에 따르면 신임 배 부시장은 지난 1998년 제3회 지방고등고시를 통해 공직에 입문한 후 경주시 지방 토목사무관을 시작으로 경북도 건설도시국장 직무대리와 건설도시국장, 구미시 부시장 등을 역임했다. 2024년 경북도 건설도시국장을 거쳐 올해 1월 안동시 부시장으로 재직했다.
건설·도시 분야에서 오랜 기간 전문성을 쌓은 배 부시장은 주요 도시 개발과 지역 현안 사업을 두루 경험한 실무형 행정가로 풍부한 현장 경험과 행정 역량을 바탕으로 포항의 주요 현안 사업 추진과 도시 발전에 기여할 적임자로 평가받고 있다.
배 부시장은 "산업과 관광, 도시 발전 등 다양한 분야에서 새로운 도약을 준비하고 있는 경북 제1의 도시 포항에서 부시장이라는 중책을 맡게 돼 영광스럽게 생각하면서도 막중한 책임감을 느낀다"며 "그동안 쌓아온 행정 경험과 전문성을 바탕으로 영일만 대교 건설과 호미반도 국가해양생태공원 조성 등 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 힘을 보태고, 시민들이 체감할 수 있는 행정을 펼치는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
신임 배용수 부시장은 경북 안동 출신으로 경안고등학교를 거쳐 성균관대학교 토목공학과를 졸업했다.
nulcheon@newspim.com