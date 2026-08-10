진주시, AI 교육 통해 미래 행정 준비…조직 운영 방식 변화

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 10일 안승권 총장 초청 AI 교육을 했다.
- 공무원 등 230여 명이 AI 행정 변화와 대응법을 들었다.
- 진주시는 AI 기반 강화 교육을 이어가겠다고 했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 인공지능 시대의 행정 변화에 대응하기 위한 공직자 교육을 진행했다.
진주시는 10일 시청 2층 시민홀에서 공무원과 유관기관 임직원 등 230여 명이 참석한 가운데 안승권 연암공과대학교 총장 초청 AI 소양 교육을 실시했다고 밝혔다.
'AI 선도 도시, 진주를 위하여'를 주제로 열린 이날 교육에는 조규일 진주시장과 강길선 진주시의회 부의장, 시의원, 신현인 진주교육지원청 교육장 등 지역 기관 관계자들이 참석했다.
이번 교육은 진주시가 추진하는 AI 행정·산업 기반 강화와 지역사회 대응 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
안승권 총장은 서울대학교 전자공학과에서 학사·석사·박사학위를 받은 뒤 1982년 LG전자 중앙연구소에 입사했다. 이후 LG전자 최고기술책임자(CTO), LG그룹 기술협의회 의장, LG사이언스파크 대표 등을 지낸 기술경영 전문가로 현재 연암공대 총장을 맡고 있다.
강의는 AI 기술의 발전, 지방행정의 변화 방향, AI 진주의 가능성 등 세 가지 내용으로 진행됐다.
안 총장은 AI가 새로운 기술과 도구를 넘어 개인의 역량과 조직 운영 방식, 사회 전반의 변화를 요구하고 있다고 설명했다. 지방행정도 유연한 사고와 협업, 지속적인 학습을 바탕으로 변화에 대응해야 한다고 강조했다.
'AI 진주의 가능성'에서는 진주시가 보유한 산업·교육·행정 역량을 AI 시대에 어떻게 활용할 수 있을지를 사례 중심으로 제시했다. 참석자들은 AI 기술을 지역 현안 해결과 행정서비스 개선에 적용하는 방안을 함께 검토했다.
조규일 시장은 "이번 교육이 AI 기술 발전과 미래 환경의 변화를 이해하고 개인과 조직, 지역사회가 나아갈 방향을 모색하는 계기가 되기를 바란다"면서 "AI 선도 도시 진주를 이끌 대응 역량과 정책적 안목을 높일 수 있도록 관련 교육을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com