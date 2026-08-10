세븐틴 승관·디노, 10월 육군 군악병 입대…민규는 9월 대체복무

AI 핵심 요약beta
- 세븐틴 민규는 9월 10일 병역 의무를 이행한다.
- 승관과 디노는 10월 26일 육군 군악병으로 입대한다.
- 플레디스는 복무 전까지 공식 일정 참여와 콘텐츠 공개를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 세븐틴의 민규, 승관, 디노가 잇따라 병역 의무를 이행한다.
세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 10일 공식 커뮤니티를 통해 민규, 승관, 디노의 병역 의무 이행 일정과 관련한 공지를 게재했다.
플레디스는 "승관과 디노는 오는 10월 26일 육군 군악병으로 입대한다"라며 "입대 전까지 예정된 공식 스케줄에는 차질 없이 참여할 예정이며, 입대 당일 훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 현장 방문은 삼가시길 당부드린다"라고 했다.
이어 "민규는 9월 10일부터 병역 의무를 이행하고, 마찬가지로 복무 전까지 예정된 공식 스케줄에는 차질 없이 참여할 예정"이라며 "복무 시작일 및 차후 훈련소 입소 당일 별도의 공식 행사는 없으며, 대체 복무 근무지 방문은 삼가시길 당부드린다"라고 덧붙였다.
민규에 앞서 승관과 디노까지 입대를 확정하면서 세븐틴의 군 복무 멤버는 더욱 늘어나게 됐다. 세 멤버가 복무를 시작한 이후에는 팀의 공식 활동에도 참여할 수 없게 된다.
다만 플레디스는 팬들의 아쉬움을 달래기 위해 다양한 콘텐츠를 준비하고 있다고 밝혔다.
플레디스는 "세 멤버 모두 복무 시작 이후 세븐틴 일정에 참여할 수 없게 되었으나, 사전에 준비한 다양한 콘텐츠를 통해 계속 캐럿 여러분을 찾아뵐 예정"이라며 "멤버들을 향한 배웅과 격려의 마음은 위버스를 통해 남겨주시면 감사하겠다, 민규, 승관, 디노가 병역 의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 캐럿 여러분의 변함없는 사랑과 응원 부탁드린다"라고 당부했다.
현재 세븐틴은 멤버들의 잇따른 입대로 군백기를 보내고 있다. 원우가 사회복무요원으로 복무 중이며, 호시와 우지는 육군 현역으로 군 생활을 이어가고 있다. 버논은 오는 20일 대체복무를 시작하며, 도겸은 오는 9월 8일 육군 현역으로 입대한다.
군 복무를 마친 멤버도 있다. 정한은 지난 6월 소집해제하며 세븐틴 내 첫 군필자가 됐다. 리더 에스쿱스는 십자인대 파열로 군 면제 판정을 받았으며 조슈아, 준, 디에잇은 외국 국적의 멤버로 병역 의무 대상에서 제외된다.
moonddo00@newspim.com