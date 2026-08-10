세종시 도담동 저소득 가구·봉사자 '가족의 정 교감'

AI 핵심 요약beta
- 세종 도담동지사협이 10일 저소득가구 체험행사를 했다.
- 아동·청소년과 가족, 봉사자 40여 명이 참여했다.
- 원목 독서대 만들기로 소통과 유대감을 높였다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 도담동지역사회보장협의체가 저소득 가구의 아동·청소년과 가족, 봉사자가 함께 소통하고 유대감을 높이는 체험 프로그램을 운영했다.
10일 시에 따르면 도담동지역사회보장협의체는 이날 도담동복합커뮤니티센터에서 관내 저소득 가구를 대상으로 '도담테레사(모두의 어머니)' 가족체험 프로그램을 진행했다.
'도담테레사'는 봉사자와 취약계층 아동을 결연해 정기적인 안부 확인과 물품 지원 등을 제공하는 도담동지사협의 민관협력 특화사업이다.
이날 프로그램에는 저소득 가구 아동·청소년과 가족, 봉사자 등 40여 명이 참여했다.
참가자들은 안전교육을 받은 뒤 도안 전사, 우드버닝, 수채색연필 채색, 스텐실 문구 작업 등을 통해 원목 독서대를 직접 만들었다.
특히 가족과 봉사자가 한 팀을 이뤄 작품을 완성하며 자연스럽게 대화를 나누고 서로 소통하는 시간을 가졌다. 이를 통해 가족 간 유대감을 높이고 봉사자와 참여가정 간 신뢰를 쌓는 계기가 됐다.
신상원 민간위원장은 "이번 가족체험 프로그램이 가족과 봉사자가 함께 소통하고 공감하는 소중한 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 아동이 지역사회 안에서 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 맞춤형 지원사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com