[프로야구] '9홈런·26타점' KT 힐리어드, 7월 MVP 선정

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈 샘 힐리어드가 10일 7월 월간 MVP에 올랐다.
- 힐리어드는 기자단 22표와 팬 투표 7만702표를 얻었다.
- 19경기 9홈런 26타점으로 타격 3개 부문 1위였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KT 위즈의 외국인 타자 샘 힐리어드가 매서운 불방망이를 휘두르며 2026 신한 SOL KBO리그 7월 월간 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국야구위원회(KBO)는 10일 힐리어드가 기자단 투표 35표 중 22표(62.9%), 팬 투표 42만 8888표 중 7만 702표(16.5%)를 얻어 총점 39.67점으로 7월 MVP를 차지했다고 발표했다. 팬 투표에서 22만 8406표를 쓸어 담은 삼성 라이온즈 김지찬(총점 29.48점)의 추격을 제치고 영예를 안았다.
올 시즌 KBO리그에 데뷔한 힐리어드의 7월은 독보적이었다. 19경기에 출전해 9홈런, 26타점, 장타율 0.743을 기록하며 세 부문 모두 단독 1위에 올랐다. 타율 0.365, 출루율 0.413으로 압도적인 기량을 과시했다. 지난 5월 세운 자신의 월간 최다 홈런(8개)을 훌쩍 넘어섰고, 지난달 17일 잠실 LG 트윈스전에서는 2홈런 6타점을 맹타하며 한 경기 최다 타점 타이기록을 세웠다.
KBO리그 데뷔 첫해에 월간 MVP를 거머쥔 힐리어드는 KT 소속 외국인 타자로는 2020년 6월 멜 로하스 주니어 이후 6년 만에 수상의 기쁨을 누렸다. 현재 59승 2무 36패로 리그 선두를 달리는 KT 타선의 핵심으로 확고히 자리매김했다. 7월 MVP로 선정된 힐리어드에게는 상금 300만 원과 트로피가 수여된다.
psoq1337@newspim.com