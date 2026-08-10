경기도교육청, 교권보호전담관 300명 선발...교육감, 교권침해 사안 직접 고발

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 10일 교권보호전담관 300명을 선발했다
- 도교육청이 아동학대 등 교권 침해 교원을 1대1 지원한다
- 안민석 교육감이 중대한 교권 침해 학부모를 형사고발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
변호사·경찰·의사 등 전문가 그룹 합류...사안 발생 시 교원 1대 1 밀착 지원
안민석 교육감, 부천오정경찰서 찾아 교권침해 학부모 형사고발장 제출
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 교원의 교육활동 보호를 위해 추진한 '교권보호전담관' 최종 합격자 300명을 선발하고 학부모에 의한 중대한 교권 침해 사안에 대해 교육감 명의의 형사고발을 단행했다고 10일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번에 선발된 교권보호전담관은 교원 110명, 도민 30명, 전문가 160명 등 총 300명이다. 전문가 그룹에는 변호사, 의사, 경찰, 갈등조정전문가, 전 인권위 조사관 등이 다수 포함됐다.
지난 7월 공모에서 50명 모집에 1823명이 몰리며 평균 36대 1의 경쟁률을 기록하자 도교육청은 높은 관심과 지원자들의 전문성을 고려해 선발 규모를 300명으로 확대했다.
전담관들은 경기 동부(58명), 서부(83명), 남부(96명), 북부(63명) 등 4개 권역에 분산 배치되어 아동학대 피신고나 악성 민원 등으로 어려움을 겪는 교원을 1대 1로 전담 지원하게 된다.
도교육청은 오는 13일과 18일 역량 강화 연수를 거쳐 22일 발대식을 열고 본격적인 활동에 나선다. 공모에 지원했으나 최종 선발되지 않은 희망자 약 1400명은 '시민교권보호관'으로 위촉할 예정이다.
안민석 경기도교육감은 이날 부천오정경찰서를 직접 방문해 중대한 교육활동 침해행위를 저지른 학부모에 대한 형사고발장을 제출했다.
교육감이 직접 경찰서를 찾아 고발장을 제출한 것은 교권 침해 문제를 개별 교사에게 맡기지 않고 교육청 차원에서 강력히 대응하겠다는 의지를 표명한 것으로 풀이된다.
안민석 교육감은 "36대 1이라는 높은 경쟁률은 무너진 교권을 바로 세우고자 하는 도민들의 염원이 모인 결과"라며 "교권보호전담관 선발과 형사고발장 제출은 교육청이 교사의 가장 앞에서 함께 대응하겠다는 약속의 실천"이라고 강조했다.
1141world@newspim.com