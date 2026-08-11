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[핌in현장] 올해 '서울어텀페스타' 98만 관객 예상…글로벌 예술도시 발돋움

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  • 서울어텀페스타가 10일 기자간담회를 열고 올해 확대 계획을 밝혔다.
  • 올해는 9월 18일부터 11월 29일까지 73일간 서울 전역에서 열린다.
  • 국제 28개국 교류와 5558건 프로그램으로 가을 대표축제로 키운다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올해로 두 번째를 맞는 서울어텀페스타가 서울 자치구, 전국 지역 문화재단, 국제교류를 대폭 확대하며 대규모 공연 축제로 발돋움한다. 국악인 오정혜가 공동위원장을 맡고, 개막공연 연출에 이루다 연출가, 홍보위원으로 무용수 최호중 등이 함께한다.  

10일 서울연극창작센터에서 '서울어텀페스타' 기자간담회가 열렸다. 이 자리엔 송형종 서울문화재단 대표이사, 오정혜 공동위원장, 이루다 개막공연 연출, 최호중, 홍진호 홍보위원, 기획위원 이건왕, 김아라 자문위원 등 참여 예술가들이 참석했다. 

2026 서울어텀페스타' 기자간담회서 송형종(서울문화재단 대표) 공동추진위원장이 사업을 설명하고 있다. [사진=서울문화재단]

송형종 대표이사는 "서울어텀페스타는 작년에 40일로 출발하여 올해 73일로 양적으로나 질적으로나 여러 면에서 확장해 준비하고 있다. 제일 중요한 것은 예술가 도시 서울 예술가들의 창작 플랫폼을 만들고 그 결과물로 서울 시민들과 세계의 수많은 예술 관광객들을 위로하는 시간이 되지 않을까 기대한다"고 말했다.

이어 "이 자리에 함께하는 예술가들은 개인적인 어떤 목적이 아니라 오롯이 서울의 예술을 번영시키기 위해서 모였다. 지난 30일 날 네트워킹 파티에서도 170명 정도의 각 단체 대표들이 모여서 서울 어떤 페타 성공을 위한 의지를 다지는 시간이 됐다. 예술이 시민들을 위로하는 가을 도시가 되도록 최선을 다하겠다"고 인사를 했다.

장재환 문화확산본부장은 "특히 가을은 연중 60% 이상의 공연 수요가 집중되는 시기"라며 "연간 한 200억 이상의 서울시와 재단 지원금이 집중되는 시기이기도 하다. 단순히 지원을 받고 그 결과를 발표하는 데 그치지 않고 홍보와 유통까지 이어지는 새로운 지원 시스템과 플랫폼이 절실히 필요한 상황이었다"고 어텀페스타에 참여하는 예술 공연들을 설명했다.

그러면서 "이러한 배경과 필요성을 기반으로 지난해 첫 출범한 서울어텀페스타는 서울 스프링 페스티벌, 쉬엄쉬엄 한강 축제, 그리고 서울 윈터 페스티벌에 이어 비어 있던 가을 대표 축제의 자리를 채우며 365일 축제 도시 서울을 완성할 수 있었다. 지난해 첫 해임에도 불구하고 40일 동안 약 53만여 명의 시민들이 함께했다. 1만여 명의 예술가들도 함께 첫 걸음을 시작했다"고 말했다.

오정해(국악익, 배우) '서울어텀페스타' 공동주친위원장(국악인, 배우)이 기자간담회에서 서울어텀페스타를 소개하고 있다. [사진=서울문화재단]

올해는 2년차를 맞아 9월 18일부터 11월 29일까지 73일 동안 서울 전역에서 펼쳐진다. 첫 해였던 지난해보다 73일간 그리고 2배 이상 늘어난 프로그램 규모와 세계 28개국으로 국제 교류도 확대됐다.

장 본부장은 "지난해보다 2배 가까이 늘어난 220여 명의 추진위원회를 구성했다. 기획, 자문, 홍보, 참여, 예술가들까지 다양한 분야의 현장 전문가들을 함께함으로써 축제를 만들어가는 데 큰 힘을 받았다. 특별히 어텀 페스타는 다른 공공축제와는 다르게 예술 현장의 협력을 가장 중요한 기반으로 삼고 있다. 그 기반 위에서 자치구와 지역 유관기관, 서울시까지 모두가 함께 참여하고 만들어 간다는 점에서 그 의미가 더 크다"고도 했다.

이번 서울어텀페스타에는 총 98만 명 정도의 관람객이 찾아올 것으로 예상된다. 참여하는 프로그램들의 총 사업비 규모는 약 200억 원 이상으로 추산된다. 서울 지역 내 117여 개의 극장과 동행하며 광화문 인근 도심, 대학로, 한강에 이르는 공연 축제가 어텀페스타와 함께한다. 서울은 물론이고, 전국 지역, 국제적으로 교류를 확대하며 축제는 38건, 공연 478건 등 세부 프로그램이 약 5558건의 작품들이 서울어텀페스타에 이름을 올린다.

2025 서울어텀페스타 개막행사(10.4). [사진=서울문화재단]

'서울의 가을, 도시가 예술이 되다'를 슬로건으로 열리는 올해 서울어텀페스타는 서울의 가을을 하나의 공연예술 시즌으로 연결하는 '공연예술 플랫폼'으로 첫걸음을 내딛는다. 민간 공연예술계를 중심으로 공공과 민간이 함께 만드는 공연예술 플랫폼으로, 국악인이자 배우 오정해 공동추진위원장을 필두로 중장기 발전방향과 예술현장·국제교류 등을 자문하는 기획위원 및 자문위원, 축제를 시민과 가깝게 연결하는 홍보위원, 참여 예술가 등 총 217명이 함께해 기획 단계부터 현장의 의견을 반영했다. 

오정혜 공동위원장은 "제 안에 두 개의 심장이 뛴다. 하나는 내가 이걸 왜 했을까라는 후회의 심장이고 하나는 왔더니 제가 본 어떤 파스타보다 훨씬 넓은 곳에 와 있는 그 흥분된 심장이다. 오면서 계속 그런 생각을 했다. 제가 안 했더라면 더 훌륭한 분이 맡으셨으면 좋았을 텐데라고 할 만큼 어떤 페스타 안을 들여다보면 볼수록 정말 거대하다. 엄청난 일을 서울시가 하고 있구나. 작년에 하고 한 해가 지나가는데 이렇게 보폭이 넓을 수 있을까. 제가 할 수 있는 힘껏 뭐든지 최선을 다해야겠다 굳은 다짐으로 왔다"고 굳은 의지를 내보였다. 

서울어텀페스타' 기자간담회서 이루다(블랙토무용단 대표) 개막공연 연출이 개막공연 구성에 대해 설명하고 있다. [사진=서울문화재단]

개막공연 연출을 맡은 이루다 연출은 "저는 지난해 어터 페스타 홍보위원으로 참여했었고 또 개막 공연 무대에도 직접 출연을 했었다. 올해 개막 공연 전체를 연출하게 되어서 굉장히 영광스럽고 뜻깊기도 하고 또 여기 계신 오정혜 위원장님과 또 최호종 무용수와 함께하게 돼서 더욱 기대가 되면서 동시에 큰 책임감을 가지고 준비하고 있다. 올해 개막 공연은 한강을 배경으로 서울이라는 도시의 이야기를 하나의 이야기로 하나의 공연으로 보여드리고자 이제 다양한 아티스트 분들과 준비하고 있다"고 말했다.

이 연출은 "한강은 서울의 생명줄이자 또 역사와 변화의 시간이 담긴 공간이기도 하고 또 지금은 시민들의 일상과 문화가 가장 활발하게 만나는 공간이기도 하다. 이번 공연에서는 서울의 빛으로 시작해서 한강의 물결과 흐름을 중심으로 서울다움을 표현할 예정이다. 전통과 현대 동양과 서양 또 역사와 미래를 조화롭게 연결하면서 서로 다른 것들이 충돌하지 않고 새로운 에너지를 만들어내는 과정을 보여드리고자 준비하고 있다"고 예고했다.

홍보위원을 맡은 최호종 무용수는 개막공연에 직접 참여하며 서울시무용단, 멜랑콜리댄스컴퍼니, 포스, 블랙토무용단과 페스타의 시작을 알릴 예정이다. 그는 "홍보위원으로 함께하게 되어 진심으로 영광이다. 서울 곳곳에서 다양한 공연 예술을 만날 수 있는 축제인 만큼 저 역시 공연 예술을 가깝게 느낄 수 있도록 좋은 에너지를 전하도록 하겠다. 특히 이번 개막 행사에서 함께하게 된 만큼 서울의 가을을 여는 좋은 무대를 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 참여 소감을 말했다. 

최호종(무용수, 안무가) 홍보위원이 서울어텀페스타 사업에 참여한 소감을 밝히고 있다. [사진=서울문화재단]

올해 서울어텀페스타는 서울의 우수 공연이 지역으로, 지역의 우수 공연이 서울로 이어지는 공연예술 유통 기반을 마련하는 동시에, 국제 교류도 한층 강화한다. 호주 애들레이드 페스티벌, 싱가포르 아츠하우스 그룹, 샌프란시스코 국제공연예술제, 바르셀로나시 그렉 페스티벌 등 세계 주요 축제와 공연기관 관계자를 서울로 초청해 국내 우수 작품을 소개하고 협력 방안을 논의하는 네트워킹 프로그램을 운영한다. 또한 이탈리아 피렌체 파브리카 유로파(Fabbrica Europa) 축제에서 초청하는 무용 단체 'Damiano Ottavio Bigi & Alessandra Paoletti', 미 국무부의 문화 대사로 20여 년간 활동해 온 무용 단체 'Dana Tai Soon Burgess Dance Company' 등의 작품을 선보이며 해외 우수 공연예술을 시민들에게 소개한다.

개막공연은 한강 뚝섬에서 열린다. 9월 18일 열리는 개막공연 '서울, 한강에서 춤을'은 1만여 명의 시민들 앞에서 73일간 공연예술축제의 시작을 알린다. 블랙토무용단의 안무가 이루다가 예술감독을 맡고, 서울시무용단을 비롯해 국악인이자 배우 오정해, K-무용 아이콘인 무용가 최호종, 멜랑콜리댄스컴퍼니, 블랙토무용단 등 국내 정상급 무용단체와 예술가들이 함께 만든다. 전통과 현대를 아우르며 서울의 역사와 현재, 미래를 통해 하나의 서사로 풀어내며, 한강을 서울 공연예술 시즌의 첫 무대로 완성할 예정이다.

(무용)새집연구소_헌집 줄게, 새집 다오. [사진=서울문화재단]

개막공연에 이어 9월 19일부터 20일까지는 서울거리예술축제2026이 뚝섬한강공원과 서울숲 일대에서 펼쳐지며 서울어텀페스타의 개막 열기를 이어간다. 서커스, 아크로바틱, 이동형 거리예술, 퍼레이드 등 국내외 20여 개 팀의 다채로운 공연과 함께, 거리 곳곳에서 펼쳐지며 관람객이 이를 따라 걸으며 즐기는 '아트레킹(Artrekking)'을 운영한다.

이번 페스타에서 주목할 프로그램으로는 공식 프로그램인 ▲리퀴드사운드 '고사리소리' ▲제28회 서울세계무용축제 ▲2026 서울오페라페스티벌, 기획 프로그램인 ▲대학로극장 쿼드의 '2026 쿼드: 연극의 질문들: 진화하는 텍스트' ▲커넥트스테이지 on ▲ 제철연극 등이 있다. 또한 협력 프로그램으로는 ▲서울시 초·중·고 학생들의 공연예술 관람을 지원하는 '공연봄날x서울어텀페스타' 뮤지컬 '긴긴밤', ▲서울연극협회 국제교류 사업인 ST-NOVA를 비롯해 ▲2026 서울시향 파크 콘서트 ▲2026 세종시즌 정명훈xKBS교향악단 '베토벤과 브람스' 등 서울을 대표하는 공연과 축제가 있다.

'서울청년문화패스'와의 연계 캠페인도 계속된다. 5천6백만 원 이상의 티켓 판매를 거둔 작년 성과를 바탕으로 올해도 20~23세 청년 관객층이 순수공연예술을 더 쉽게 접할 수 있도록 정보와 관람 혜택을 제공할 예정이다. 

jyyang@newspim.com

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부부 '공동명의 절세'도 옛말? [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부부 공동명의 1주택자의 종합부동산세 셈법이 세제개편을 계기로 한층 복잡해지고 있다. 그동안 절세 수단으로 활용돼 온 공동명의가 제도 변화에 따라 오히려 불리하게 작용할 수 있다는 분석이 나오면서, 주택 보유 형태에 따른 세 부담을 다시 따져봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] ◆ 명의 따라 달라지는 종부세…입법예고에 반발 11일 부동산 업계에 따르면 세제개편안으로 공동명의 1주택자의 종부세 계산법이 달라지면서 명의 형태와 실제 거주 여부에 따른 세 부담 격차를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 같은 한 채를 보유하더라도 단독명의인지 공동명의인지, 공동명의 특례를 선택하는지에 따라 공제액과 세액이 달라져서다. 기존에 절세를 위해 선택했던 명의 구조가 세법 변화에 따라 불리해질 수 있다는 우려도 나온다. 이번 세제개편안은 주택 수 중심이던 종부세 체계를 주택가격과 실제 거주 여부 중심으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 실거주 1세대 1주택자의 기본공제는 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 반면 비거주 1주택자는 9억원을 적용한다. 1주택자의 공정시장가액비율은 70%가 적용된다. 부부 공동명의 1주택자는 지분별로 각각 종부세를 내는 방식과 부부 중 한 명을 1세대 1주택자로 간주하는 공동명의 1주택 특례 가운데 유리한 방법을 선택할 수 있다. 특례를 택하면 단독명의 1주택자와 마찬가지로 실거주 여부에 따라 14억원 또는 9억원의 기본공제를 적용받는다. 반대의 경우 부부가 각자 보유 지분에 대해 별도의 납세자가 돼 종부세를 계산한다. 결국 실제로는 같은 집 한 채를 보유하고 있어도 명의와 특례 선택에 따라 적용되는 공제 구조에 차이가 있다. 비거주 1주택자의 기본공제가 9억원으로 낮아지면서 공동명의 일반과세가 더 유리해지는 사례가 나타날 수 있다. 공동명의자가 1세대 1주택자와 다른 과세체계에 놓이면 오히려 불리해질 가능성이 제기된다. 납세자들의 불만은 실제 보유주택 수보다 명의의 형식에 따라 과세 결과가 달라질 수 있다는 데 집중돼 있다. 이날 오후 2시 기준 법제처 국민참여입법센터 내 종부세법 개정안 입법예고에 총 3207건의 의견이 접수됐다. 이 가운데 공동명의와 관련한 의견은 29건으로 전체의 약 0.9%다. 의견 제출자 A씨는 "부부 공동명의는 공정시장가액비율 80%, 단독명의는 70%를 적용하는데 공동명의를 하지 말라는 것인지 의도를 모르겠다"며 "그냥 세금을 더 걷겠다는 것으로 들린다"고 지적했다. 또 다른 제출자는 B씨는 재산세와 종부세의 기준이 다른 점을 문제삼았다. 그는 "재산세는 이미 부부 공동명의 1주택자에게 1주택 기준을 적용하면서 종부세는 명의가 2인이라는 형식적인 이유로 불이익을 주는 것은 세제 간 엇박자"라며 "집이 두 채가 아니라 실질적으로 한 채인데 부부가 공동명의로 등기했다는 이유로 차별하는 것은 부당하다"고 주장했다. 종부세만 실거주 여부와 명의 구조에 따라 과세 방식이 달라지면서 납세자가 체감하는 제도 간 차이가 커질 수 있다는 지적이 나온다. ◆ 거주냐 비거주냐…같은 집인데 수백만원 차이 명의 방식에 따른 세액 차이도 상당할 것으로 예상된다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 부부가 주택 지분을 각각 50%씩 보유한 것으로 가정해 반포자이 전용 84㎡의 보유세 변화를 분석했다. 세액공제는 적용하지 않았고 2027년 공시가격 상승률은 올해 상승률의 절반 수준으로 가정했다. 분석 결과 반포자이 전용 84㎡ 공동명의자의 보유세는 2026년 1171만원에서 2027년 실거주할 경우 1744만원으로 늘어나는 것으로 추산됐다. 1년 만에 573만원, 48.9% 증가하는 수준이다. 같은 공동명의라도 해당 주택에 거주하지 않을 경우 증가폭은 더 컸다. 비거주 공동명의자의 보유세는 2027년 2183만원으로 계산돼 올해보다 1012만원, 86.4% 급증했다. 같은 주택과 동일한 지분 구조를 유지하더라도 거주 여부에 따라 2027년 세 부담이 439만원 벌어지는 셈이다. 공동명의는 그동안 종부세 부담을 줄일 수 있는 방식으로 활용돼 왔다. 1주택자는 부부가 지분을 나눠 보유하면 각각 공제를 받을 수 있어 공동명의를 선택하는 경우가 적지 않았다. 세법이 바뀌면서 기존에 유리했던 명의 구조가 예상치 못한 세 부담으로 돌아올 수 있다. 이장원 법무법인 리치 세무사는 "1주택 공동명의는 각각 종합부동산세 공제를 받을 수 있어 일반적으로 유리한 편"이라면서도 "세법이 바뀌면 유리하다고 판단해 선택했던 공동명의가 갑자기 불리한 상황을 만들 수 있다"고 설명했다. 주택 수가 늘어나면 명의 구조에 따른 차이는 더 복잡해진다. 이 세무사는 "부부가 각각 주택 한 채씩 온전히 갖고 있으면 각각 1주택자로 세금을 내지만 2채를 50%씩 갖고 있으면 각각 2주택을 갖고 있는 것이 된다"며 "유리하다고 해서 공동명의를 했는데 갑자기 세법을 바꿔버리면 곤란할 수 있다고 말했다" 일각에서는 주택을 취득할 당시의 세제상 유불리를 고려해 결정한 명의 구조가 이후 제도 개편에 따라 다른 결과를 낳는다면 납세자의 예측 가능성이 떨어질 수 있다고 우려가 나온다. 같은 주택을 계속 보유하더라도 거주 여부와 명의 형태, 특례 신청 여부 등에 따라 세 부담이 크게 달라지는 만큼 과세 형평성을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보인다. chulsoofriend@newspim.com 2026-08-11 06:00
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日 H3 9호기 발사 성공 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본의 차세대 주력 대형 로켓 H3 9호기가 '일본판 GPS' 역할을 하는 준천정위성 '미치비키' 7호기를 싣고 성공적으로 발사됐다. 일본우주항공연구개발기구(JAXA)는 11일 오전 4시23분께 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 H3 9호기를 발사했다. H3 9호기는 발사 약 30분 뒤 탑재한 미치비키 7호기를 로켓에서 분리해 예정된 궤도에 투입했다. 이번 발사는 지난해 12월 H3 8호기 발사 실패 이후 약 8개월 만에 이뤄진 대형 인공위성 발사다. H3 9호기는 당초 올해 2월 발사될 예정이었지만, 지난해 12월 발사 실패 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 일정이 연기됐다. 미치비키는 일본 내각부가 운용하는 측위위성으로 미국의 GPS를 보완해 고정밀 위치정보를 제공한다. 일반적인 GPS의 위치 측정 오차가 약 10ｍ인 데 비해 미치비키를 활용하면 수십㎝ 수준까지 오차를 줄일 수 있다. 자율주행차와 농기계 무인운전 등 정밀한 위치정보가 필요한 산업 분야에서 활용도가 높을 것으로 기대된다. 현재 일본은 일본 상공과 호주 대륙 상공을 '8자' 형태로 도는 준천정궤도 위성 3기와 지상에서 항상 같은 위치에 있는 것처럼 보이는 적도 상공의 정지궤도 위성 2기 등 모두 5기의 미치비키를 운용하고 있다. 일본 정부는 미국 GPS 등에 대한 의존도를 낮추고 독자적으로 고정밀 측위 서비스를 제공하기 위해 미치비키 7기 체제를 구축한다는 계획이다. 당초 2026년도 중 7기 체제 구축을 목표로 했지만, 지난해 12월 H3 8호기 발사 실패로 계획이 지연됐다. 일본은 2031년도와 2032년도에 각각 2기씩 추가 발사해 7기 체제를 완성한다는 방침이다. H3 로켓은 JAXA와 미쓰비시중공업이 2014년부터 개발한 일본의 차세대 주력 발사체다. 2023년 초호기 발사 실패 이후 2~5호기 발사에 잇따라 성공했지만, 지난해 12월 8호기 발사에서 다시 실패했다. 이번 H3 9호기의 성공은 일본이 대형 위성을 우주로 운송하는 사업을 다시 본격화했다는 점에서 의미가 있다. 일본은 앞으로 화성의 위성을 탐사하는 'MMX' 탐사선과 국제우주정거장(ISS)에 물자를 운송하는 보급선 'HTV-X' 2호기 발사도 예정하고 있다. [AI 생성 이미지] goldendog@newspim.com 2026-08-11 09:49

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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