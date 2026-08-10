트와이스 정연, 11년 함께한 JYP 떠난다…트와이스 활동은 계속

AI 핵심 요약beta
- 정연은 10일 JYP와 전속계약 종료를 알렸다.
- 정연은 트와이스 활동은 변함없이 이어가겠다고 했다.
- 정연은 새 소속사서 배우 활동도 본격화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 트와이스 정연이 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 새로운 출발에 나선다.
정연은 10일 인스타그램을 통해 직접 쓴 편지를 공개하며 JYP엔터테인먼트와의 전속계약 종료 소식을 알렸다.
정연은 "오늘 전하고 싶은 이야기가 있어서 이렇게 편지를 쓰게 됐다"며 "10대 시절부터 지금까지 오랜 시간을 함께했던 JYP를 떠나 이제는 새로운 곳에서 또 다른 시작을 해보려고 한다"고 자필 편지를 게재했다.
10대 시절부터 함께해온 소속사를 떠나는 만큼 솔직한 심경도 전했다.
정연은 "익숙한 곳을 떠나는 게 두렵기도 했지만 저를 믿어준 멤버들과 원스(팬덤명)가 있어 용기를 낼 수 있었다"며 "말로는 다 표현하지 못할 만큼 고마운 우리 멤버들과 원스, 그리고 저를 성장하게 해주신 JYP 식구들께 감사드린다"고 인사했다.
다만 정연은 트와이스 활동에는 변함이 없다는 점을 강조했다. 오랜 시간 함께해온 팀과 팬들을 향한 변함없는 애정을 직접 밝히며 향후 그룹 활동에 대한 팬들의 우려를 불식시켰다.
정연은 "원스에게 꼭 이야기하고 싶은 한 가지는 보금자리를 옮겨 새로운 도전을 시작하게 되었지만, 제 안의 가장 큰 중심인 트와이스는 지금처럼 변함없이 지켜갈 것"이라며 "트와이스의 멤버로서 원스 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째일 것"이라고 말했다.
이어 "사랑해 주셨던 트와이스의 정연으로서의 발걸음도, 앞으로 만나게 될 유정연의 새로운 도전도 모두 진심을 담아 한 걸음씩 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.
끝으로 "그동안 저를 믿어주시고 항상 곁을 지켜주셔서 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 우리 함께 만들어 갈 시간이 아주 많으니 소중한 시간들을 더 예쁘게 채워갈 수 있도록 많이 노력하겠다"고 전했다.
정연은 지난 2015년 트와이스로 데뷔한 이후 '치얼 업(CHEER UP)', '티티(TT)', '라이키(LIKEY)', '팬시(FANCY)' 등 다수의 히트곡을 통해 국내외 팬들의 사랑을 받아왔다. 11년간 JYP엔터테인먼트와 함께하며 트와이스의 주요 활동을 이끌어온 만큼 이번 전속계약 종료는 정연의 활동에 새로운 전환점이 될 전망이다.
특히 정연은 최근 영화 '신병: 더 무비' 출연을 확정하며 배우로서의 활동에도 본격적으로 시동을 걸었다. 친언니 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 행보를 이어갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com