경기도교육청, 뉴질랜드 한글학교 방문...K-문화 체험 등 교육 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청 방문단이 8일 뉴질랜드 한글학교를 찾았다
- 서오클랜드·동남오클랜드서 K-문화 팝업 클래스를 열었다
- 현지 교육기관과 교류 확대, 한국어 교육 지원을 논의했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청 국제교류 방문단은 뉴질랜드 현지 한글학교를 찾아 한국문화 체험 프로그램을 운영하고 한국어 교육 지원 강화에 나섰다고 10일 밝혔다.
도교육청 방문단은 지난 8일 뉴질랜드 한국교육원과 연계해 서오클랜드 한글학교(루더포드 컬리지) 및 동남오클랜드 한글학교(에지워터 컬리지) 학생들을 대상으로 'K-문화 팝업 클래스'를 진행했다.
이번 프로그램은 K-뷰티와 K-팝 댄스 체험 등 다채로운 수업으로 구성돼 현지 학생들의 한국 문화에 대한 이해와 친밀도를 한층 높였다는 평가를 받았다.
김유진 오클랜드 한글학교 교장은 "K-콘텐츠의 인기가 한국어 학습에 대한 관심으로 이어지고 있다"며 "이번 교류가 현지 한국어 교육의 질적 향상과 차세대 교육 기반 강화로 이어지길 기대한다"고 전했다.
방문단은 뉴질랜드 방문 기간 중 마누레와 하이스쿨(Manurewa High School), 세인트 메리스 캐톨릭 스쿨(Mary's Catholic School), 마리나 뷰 스쿨(Marina View School) 등 현지 교육기관 관계자들과 간담회를 열고 지속적인 국제교류 협력 방안을 논의했다.
아울러 오클랜드 교민단체 및 한글학교 교사진과의 면담을 통해 해외 한국어 교육 콘텐츠 확충, 교사 역량 강화, 현지 한인사회와의 협력 체계 구축 방안을 다각도로 모색했다.
경기도교육청 관계자는 "전 세계적으로 한국에 대한 관심과 국제교류 수요가 급증하는 흐름에 맞춰 해외 한글학교를 통한 한국어 교육이 더욱 활성화될 수 있도록 현지 교육원과 연계한 문화교류 지원을 적극 확대해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com