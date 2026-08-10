【韩股收盘】 韩创业板指数大涨近7% 生物医药二次电池板块走强

纽斯频通讯社首尔8月10日电 韩国股市10日延续分化走势，韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板（KOSDAQ）指数双双上涨，其中KOSDAQ指数涨幅接近7%，明显强于主板市场。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6299.66点，较前一交易日上涨40.89点，涨幅0.65%。从资金流向看，个人投资者和机构投资者分别净买入8998亿韩元和5674亿韩元，外国投资者净卖出1.4887万亿韩元。

权重股表现分化。三星电子下跌0.43%，SK海力士下跌0.14%，三星电机下跌0.31%，KB金融下跌2.33%；LG新能源上涨2.08%，现代汽车上涨3.16%，三星生物制剂上涨0.84%，韩华航空航天上涨5.01%。

受隔夜美国科技股上涨带动，KOSPI指数当天高开，但随着半导体板块转弱，指数涨幅有所收窄。市场资金转向此前表现相对落后的二次电池、汽车、军工等板块，对指数形成支撑。

Kiwoom证券表示，近期无论是美国股市创新高还是韩国股市反弹过程中，半导体板块均表现相对疲弱。三星电子、SK海力士等半导体龙头企业后续业绩表现，将对KOSPI整体反弹力度产生重要影响。

当天KOSDAQ指数收于854.47点，较前一交易日上涨55.66点，涨幅6.97%。其中，外国投资者和机构投资者分别净买入1031亿韩元和5661亿韩元，个人投资者净卖出6729亿韩元。

受外资和机构资金持续流入推动，KOSDAQ指数盘中快速走高。韩国交易所于当天上午9时50分启动暂停程序化买入机制。

此外，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1418.40韩元，较前一交易日收盘价下跌8.90韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社