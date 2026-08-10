포천시의회, 허브아일랜드와 '지역 관광 활성화' 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시의회가 10일 허브아일랜드와 간담회를 열었다.
- 포천 관광 활성화와 상생 발전 방안을 논의했다.
- 한탄강 관광개발과 연계한 지원책을 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회는 10일 시의회 2층 의원회의실에서 허브아일랜드 관계자들과 간담회를 열고 포천지역 관광 활성화와 상생 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 서과석 의장을 비롯한 포천시의회 의원들과 허브아일랜드 임옥 대표 등이 참석해 최근 포천시가 추진 중인 한탄강 일대 관광개발 및 관광 콘텐츠와 지역 관광사업 간 연계 방안을 집중적으로 논의했다고 전했다.
임옥 대표는 "허브아일랜드는 30여 년간 동일한 콘텐츠를 바탕으로 관광사업을 이어오며 경기도 10대 관광지로 선정되는 등 포천의 대표 관광지로 자리매김해왔다"며 "최근 한탄강 일대 대규모 관광개발과 계절별 '한탄강 가든 페스타', '테라 판타지아' 등 야간 관광 콘텐츠가 확대되면서 허브아일랜드의 관광객 감소 등 영업에 큰 영향을 받고 있다"고 설명했다.
이어 "포천시의 다양한 관광 콘텐츠와 허브아일랜드가 연계해 함께 성장할 수 있도록 시 차원의 관심과 지원이 필요하다"고 요청했다.
포천시는 지역 관광자원을 하나의 관광 브랜드로 연계하는 방안과 공동브랜드를 통한 홍보를 검토하고 한탄강 가든 페스타 등 주요 관광행사에 허브아일랜드를 홍보할 수 있는 창구를 마련하는 방안 등을 살펴보겠다고 밝혔다.
서과석 의장은 "포천의 관광자원이 서로 경쟁하기보다 연계와 협력을 통해 함께 성장할 수 있는 방안을 마련해야 한다"며 "관광객이 포천에 머무르면서 지역 곳곳에서 소비가 이뤄지는 체류형 관광이 활성화될 수 있도록 시와 허브아일랜드가 연계할 수 있는 방안을 담당 부서에서 다각적으로 검토해 달라"고 당부했다.
이어 "포천시의회도 지역 관광산업의 지속적인 성장과 관광사업자 간 상생을 위해 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 실질적인 지원 방안을 함께 고민하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com