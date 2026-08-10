'슈퍼 땅콩' 김미현 측 운영 대형골프연습장 '불법전대' 피고발

AI 핵심 요약beta
- 김미현 가족 운영 골프연습장이 6일 불법전대 혐의로 고발됐다.
- 남동구는 공유재산법 위반과 위탁계약 위반을 들었다.
- 구는 시정 없자 고발했고 경찰은 조사에 나설 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국여자프로골프(LPGA) 투어 통산 8승을 올린 '슈퍼 땅콩' 김미현의 가족이 운영하는 대형 골프연습장이 불법전대(不法轉貸) 혐의로 경찰에 고발됐다.
인천 논현경찰서와 인천시 남동구에 따르면 남동구는 지난 6일 공유재산법 위반 등 혐의로 김미현골프월드 운영법인을 경찰에 고발했다. 남동구는 관할 지역 내 해당 운영법인이 공유재산법과 위탁 계약 조건을 어기고 사전 승인 없이 내부 시설을 불법 전대한 것으로 판단했다. 고발 대상이 된 시설은 지하 1층 스크린골프장, 1층 음식점, 2층 골프용품 판매점이다.
구는 지난 3월 해당 위법 사실을 확인하고 6월 11일 위탁계약 이행을 요청했다. 운영법인 측이 직영 전환 기한으로 제시한 지난달 31일까지 조치가 이뤄지지 않자 구는 결국 고발을 결정했다. 남동구 관계자는 "운영법인 측이 시간을 더 요구했으나 이미 충분한 시간을 주었다고 판단했다"며 "위법 사항이 바로잡히길 바란다"고 밝혔다. 경찰은 고발장 접수 후 조만간 고발인과 피고발인 조사를 순차적으로 진행할 계획이다.
김미현골프월드는 인천 남동구 논현동 공원 부지 내에 위치한 대형 골프연습장이다. 대지면적 2만 7069㎡, 건축 연면적 4284㎡ 규모로 김미현의 아버지가 운영법인 대표를 맡고 있다. 김미현 측은 2009년 해당 시설을 조성한 뒤 남동구에 기부채납(寄附採納)했다. 이에 따라 위탁계약을 맺고 2034년까지 25년간 운영권을 확보한 상태다.
김미현은 1996년 한국여자프로골프(KLPGA)에 데뷔해 1999년 LPGA 투어에 진출했다. 진출 첫해 신인왕을 차지했으며 12년 동안 LPGA 통산 8승을 거두는 등 한국 여자 골프의 선구자로 활약했다.
psoq1337@newspim.com