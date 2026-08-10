남궁민, '결혼의 완성' 마지막까지 빛났다…강태주로 유종의 미

AI 핵심 요약beta
- 배우 남궁민이 10일 ‘결혼의 완성’ 종영 소감을 전했다
- 남궁민은 강태주 감정선을 섬세하게 그려냈다
- 사랑하는 이를 지키는 변화와 용기를 설득력 있게 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남궁민이 '결혼의 완성'에서 강태주의 감정선을 섬세하게 그려내며 마지막까지 극의 중심을 단단히 지켰다.
남궁민은 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'에서 평범한 의사 강태주 역을 맡아 사랑하는 사람을 지키기 위해 모든 것을 걸고 맞서는 인물의 변화를 그려냈다. 냉철함과 따뜻함을 오가는 섬세한 감정 연기로 캐릭터의 내면을 설득력 있게 표현하며 극의 몰입도를 높였다.
특히 평범했던 강태주가 예상치 못한 상황을 마주하며 점차 변화해가는 과정은 남궁민의 탄탄한 캐릭터 구축력을 통해 완성됐다. 절제된 감정부터 극한의 상황에서 터져 나오는 감정까지 폭넓게 소화하며 인물의 서사를 촘촘하게 쌓아 올렸고, 작품의 중심축으로서 묵직한 존재감을 발휘했다.
종영을 맞은 남궁민은 작품과 캐릭터에 대한 애정을 직접 전했다. 그는 "'결혼의 완성'을 함께해주신 모든 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 인사를 전하며 "강태주라는 인물을 연기하며 작은 감정 하나까지 놓치지 않으려 노력했다. 함께해주신 감독님과 작가님, 모든 스태프분들, 배우분들께 감사드리며 좋은 분들과 함께할 수 있어 더욱 뜻깊은 작품이었다"고 소감을 전했다.
이어 "평범한 사람 강태주가 두려움 속에서도 사랑하는 사람을 위해 끝내 용기를 내는 과정을 진정성 있게 보여드리고 싶었다"며 "그만큼 저에게도 오래 기억에 남을 인물"이라고 캐릭터를 향한 애정을 드러냈다.
끝으로 남궁민은 "강태주의 선택과 감정을 함께 공감하고 응원해주신 시청자 여러분 덕분에 마지막까지 큰 힘을 얻었다"며 "앞으로도 더 좋은 작품과 진정성 있는 연기로 다시 인사드리겠다"고 감사의 마음을 전했다.
이처럼 남궁민은 '결혼의 완성'을 통해 한 사람이 사랑하는 이를 지키기 위해 스스로 변화하고 용기를 내는 과정을 깊이 있게 표현했다. 캐릭터의 감정을 과장하지 않고 섬세하게 쌓아 올린 연기부터 극적인 순간 폭발하는 감정까지 폭넓게 소화하며 강태주라는 인물에 생명력을 불어넣었다.
작품마다 자신만의 방식으로 캐릭터를 완성해온 남궁민은 이번에도 탄탄한 연기력과 묵직한 존재감으로 극을 이끌며 '믿고 보는 배우'의 저력을 다시 한번 입증했다.
moonddo00@newspim.com