광양시, 청렴 취약요인 개선 본격화…부서별 과제 63건 마련

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 10일 종합청렴도 개선 회의를 열었다.
- 계약·인허가 투명성 강화 등 시책 63건을 발굴했다.
- 박성현 시장은 실효성 있는 청렴 실천을 당부했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시는 종합청렴도 평가 취약요인 개선을 위해 계약·인허가 업무의 투명성 강화와 공정한 조직문화 조성을 포함한 부서별 청렴도 향상 시책 63건을 발굴했다.
광양시는 10일 박성현 시장 주재로 확대시무회의를 열고 종합청렴도 향상 방안과 부서별 실행과제를 집중 논의했다고 밝혔다.
이번 회의는 최근 종합청렴도 평가에서 확인된 취약요인을 공유하고 청렴 교육이나 캠페인에 그치지 않는 실효성 있는 개선방안을 마련하기 위해 열렸다.
시는 외부체감도 취약 분야인 계약·관리 및 인허가 업무의 공정성과 투명성 강화를 주요 과제로 정했다. 내부체감도 제고를 위해 공정한 인사 운영과 건강한 조직문화 조성 방안도 추진한다.
각 부서는 업무 특성과 민원 접점을 반영해 계약·인허가·보조금 관리 등 부패 취약 분야 16건, 민원 처리·응대와 만족도 조사 등 민원 분야 32건, 청렴 공무원 선발·콘텐츠 개발·매뉴얼 제작 분야 15건 등 총 63건의 개선과제를 발굴했다.
회의에서는 주요 시책의 실행 가능성과 기대효과를 검토하고 추진 과정에서 예상되는 문제점과 부서 간 협업 필요 사항을 논의했다. 기존 보고 방식 대신 부서별 의견을 제시하는 토론 방식으로 진행했다.
시는 시책을 구체화해 부서별로 추진하고 이행 상황을 정기 점검할 방침이다. 우수 과제는 확대하고 미흡한 사항은 보완한다.
박성현 시장은 "청렴은 특정 부서의 과제가 아닌 모든 공직자가 실천해야 할 기본 가치"라며 "63건의 시책이 계획에 그치지 않고 행정 현장의 변화로 이어지도록 책임 있게 추진해 달라"고 말했다.
chadol999@newspim.com