대전 서구, 평생학습도시 재지정…지속가능성 인정

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 10일 교육부 재지정평가를 통과했다.
- 서구는 평생학습 추진체계와 특화사업을 인정받았다.
- 디지털 학습 확대와 학습권 보장도 강화하기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구가 교육부의 2026년 평생학습도시 재지정평가를 통과하며 평생학습도시 지위를 이어가게 됐다.
서구는 교육부가 실시한 3주기 평생학습도시 재지정평가에서 평생학습 추진체계와 지역 특화사업, 학습 접근성, 공동체 활성화, 성과관리 등 전반적인 운영 역량을 인정받았다고 10일 밝혔다.
이번 평가에서 서구는 주민 수요를 반영한 생애주기별 프로그램 운영과 생활권 중심의 학습 기반 확대에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.
구는 그동안 동 평생학습센터를 중심으로 주민들이 가까운 곳에서 교육을 받을 수 있도록 학습 공간을 넓혀왔다. 평생학습동아리와 행복배움터를 지원하고 장애인 등 취약계층을 위한 맞춤형 프로그램도 운영했다.
지역 내 평생학습기관과의 협력체계를 구축해 교육 자원을 연계하고 주민 참여형 학습공동체를 활성화한 점도 평가에 반영됐다.
서구는 이번 재지정을 계기로 디지털 전환에 대응한 미래형 평생학습 프로그램을 확대하고 주민의 학습권 보장과 지역 인재 육성을 위한 기반을 강화할 계획이다.
전문학 서구청장은 "구민과 평생학습 관계자들이 함께 만든 성과"라며 "생활권 곳곳에서 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있도록 평생학습 기반을 더욱 촘촘하게 구축하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com