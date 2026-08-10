익산시, 주얼리산업...AI·디지털 기술로 제조 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 10일 주얼리산업 디지털 전환 협약을 맺었다.
- 패션산업시험연구원·한경국립대와 산학관 협력체계를 구축했다.
- AI·디지털 기술·교육·현장실습 연계로 인재를 키우겠다.
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3D 프린터·5축 CNC·CAD·CAM 활용…첨단 인재양성 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역 주얼리산업의 디지털 전환을 앞당기기 위해 전문기관과 대학을 연결한 산학관 협력체계 구축에 나섰다고 10일 밝혔다.
익산시는 이날 ㈔패션산업시험연구원, 한경국립대학교 귀금속보석공예전공과 'AI·디지털 기반 주얼리 뿌리산업 발전 및 인재양성을 위한 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 주얼리 뿌리산업의 디지털 전환에 대응하고 첨단 제조기술 개발부터 현장 맞춤형 전문인재 양성까지 연계하기 위해 추진됐다.
세 기관은 ▲AI·디지털 기술 정보 교류▲주얼리 디자인 및 디지털 제조기술 공동 연구개발▲현장 맞춤형 교육 프로그램 개발·운영▲학생 현장실습▲세미나 개최 등에 협력하기로 했다.
익산시는 지역에 구축 중인 첨단 제조 기반을 인재양성과 연계해 주얼리 산업의 기술 전환을 지원할 계획이다.
익산시 패션주얼리 공동연구개발센터 수탁기관인 패션산업시험연구원은 센터에 3D 왁스젯(WaxJet) 프린터와 주얼리 전용 5축 CNC, CAD·CAM 시스템 등을 갖춘 첨단작업장을 조성하고 있다.
세 기관은 이 같은 장비와 인프라를 활용해 학생들이 디지털 제조공정을 직접 경험할 수 있도록 실무교육과 현장실습을 확대한다. 기업에는 기술혁신에 필요한 전문인력을 연계해 산업현장의 경쟁력도 높일 방침이다.
패션산업시험연구원은 한국생산기술연구원 국가뿌리산업진흥센터의 '뿌리산업 특화단지 지원사업'을 2021년부터 6년 연속 수행하고 있다. 지난해에는 주얼리 뿌리산업의 디지털 제조 전환과 청년 기술인재 양성을 위한 3개년 다년형 사업에도 선정됐다.
현재 해당 사업에는 원광대학교 산학협력단이 참여하고 있으며 이번 한경국립대와의 협력으로 산학협력 범위를 타지역 대학까지 확대하게 됐다. 청년 인재들이 익산의 교육과 기업 현장을 경험할 수 있는 기반도 강화될 전망이다.
시는 이번 협약을 계기로 주얼리 기업, 대학, 전문기관 간 연계를 강화해 기술개발과 교육, 현장실습, 취업으로 이어지는 산학관 협력체계를 확대하고 산업의 지속적인 성장을 지원할 계획이다.
민충기 패션산업시험연구원 대표이사는 "첨단 제조 전환과 청년인재 양성은 주얼리 산업의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "미래 제조기술과 창의적인 디자인 역량을 갖춘 인재를 양성해 익산 주얼리 산업의 성장에 기여하겠다"고 말했다.
조우영 익산시 지역전통산업과장은 "익산이 보유한 주얼리 산업 기반에 AI·디지털 제조기술과 전문인재를 연결하는 것이 이번 협약의 핵심"이라며 "산학관 협력을 통해 기업의 기술 경쟁력을 높이고 미래인재가 모이는 K-주얼리 산업의 핵심 거점으로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com