수원시 "20개 국 출신 이주민 135명 '수원 방문의 해' 전 세계에 알린다"

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 9일 새빛 글로벌 프렌즈 발대식을 열었다.
- 20개국 이주민 135명이 수원 방문의 해 홍보에 나섰다.
- 이들은 관광 안내와 SNS 홍보, 모니터링을 맡는다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 9일 시청 중회의실에서 '새빛 글로벌 프렌즈 스위치 온 발대식'을 열었다고 10일 밝혔다.
'새빛 글로벌 프렌즈'는 '2026~2027 수원 방문의 해'를 맞아 수원을 전 세계에 알리는 역할을 한다.
중국·베트남·일본·필리핀·태국·모로코·네팔·멕시코·몽골·콜롬비아·크로아티아 등 20개 국 출신 이주민 135명으로 구성됐다.
수원을 사랑하는 이주민들이 수원의 매력과 아름다움, 관광자원을 세계에 홍보한다. 수원시는 지난 4~5월 새빛 글로벌 프렌즈로 활동할 이주민을 모집했고 135명을 선발했다.
새빛 글로벌 프렌즈는 수원을 방문한 외국인 관광객들에게 주요 관광지·축제 현장을 안내하며 맞춤형 가이드를 제공하고 수원의 맛집·축제·관광지 등과 관련된 관광 콘텐츠를 제작해 에스엔에스(SNS)로 전 세계에 홍보하는 활동을 한다. 외국인 방문객 맞춤형 개선 사항 모니터링 활동도 한다.
이재준 수원시장은 "135명의 새빛 글로벌 프렌즈가 수원의 명소와 축제를 전 세계에 널리 알려주길 바란다"며 "수원과 세계를 잇는 든든한 연결고리가 돼 달라"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com