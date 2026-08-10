티켓링크, 청년문화예술패스 추가 발급 신청 오늘부터

AI 핵심 요약beta
- NHN링크가 10일 청년문화예술패스 추가 지원금 사용처를 확대했다.
- 추가 신청은 8월 10일부터 11월 30일까지 가능하다.
- 티켓링크서 공연·전시 예매에 올해 12월 31일까지 쓸 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 엔에이치엔링크(대표 왕문주)는 청년문화예술패스 추가 지원금도 티켓링크에서 사용할 수 있다고 10일 밝혔다.
문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 시행하는 청년문화예술패스는 청년들에게 공연·전시·영화 관람비 및 도서 구매비를 지원하는 사업이다. NHN링크는 2026년 청년문화예술패스 협력판매처로 선정돼 상반기 1차 기간부터 사업에 동참하며 청년들에게 다양한 문화 경험의 기회를 제공 중이다.
청년문화예술패스 추가 발급 신청 기간은 8월 10일부터 11월 30일까지다. 2006년, 2007년생 청년 중 처음 신청하는 경우 청년문화예술패스 누리집 회원가입 후에 온라인으로 신청할 수 있다. 수도권 거주자에게는 15만원, 비수도권 거주자에게는 20만원 상당의 관람비가 지원된다.
발급받은 지원금은 티켓링크에서 제공하는 연극, 뮤지컬, 음악 콘서트, 음악 페스티벌, 클래식, 오페라, 국악, 발레, 전시와 같은 다양한 장르의 상품 예매 시 사용할 수 있다. 적용 기한은 공연 관람일 기준으로 올해 12월 31일까지다.
NHN링크 관계자는 "많은 청년들이 올 하반기 좋은 공연들을 부담 없이 관람하시길 바란다"며, "청년문화예술패스 협력판매처로서 티켓링크를 통해 앞으로도 많은 문화 혜택을 제공하며 사업에 적극 동참하겠다"고 말했다.
jyyang@newspim.com