안전보건공단 "폭염철 방수 작업서 디클로로메탄 중독 주의"

AI 핵심 요약beta
- 한국산업안전보건공단이 10일 폭염기 디클로로메탄 중독 주의를 당부했다.
- 디클로로메탄은 방수·페인트 제거 작업서 쉽게 휘발해 질식 위험이 크다.
- 공단은 MSDS 확인과 충분한 환기, 호흡보호구 착용을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단은 폭염 시기에는 방수 작업이나 페인트 제거 과정 등에서 디클로로메탄으로 인한 급성중독 발생 위험이 커지는 만큼 사업장이 주의해야 한다고 당부했다.
10일 공단에 따르면 디클로로메탄은 염화메틸렌, 메틸렌 클로라이드로도 불리는 화학물질이다. 금속 세척제, 방수제, 페인트 제거제 등으로 광범위하게 사용된다.
다량 흡입하면 어지러움·혼미·두통 등 중추신경계 증상이 나타날 수 있으며, 몸 안에서 일산화탄소를 만들어 혈액의 산소 운반을 방해하여 질식을 유발할 위험성이 높은 것으로 알려져 있다.
디콜로메탄은 끓는점이 낮아 여름철과 같은 고온 다습한 환경에서 더 쉽게 휘발한다. 공기가 잘 통하지 않는 실내나 지하에서는 짧은 시간에 고농도의 증기가 발생할 수 있기에 주의가 더욱 필요하다.
주요 사고 사례를 보면 지난해 페인트가 묻은 제품을 디클로로메탄 세척조에서 꺼낸 뒤 에어건으로 이물질을 제거하던 작업자 1명이 급성중독으로 쓰러진 후 사망했다. 지난 2024년에는 지하 기계실 방수공사 작업자 1명이 사망하고 2명이 부상을 입었다.
공단은 "디클로로메탄 급성중독을 예방하기 위해서는 취급 전에 위험성을 인식하고, 안전수칙을 준수하는 것이 필수"라고 강조했다.
이어 "취급하는 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS)를 확인하고, 작업자에게 유해성과 주의사항을 교육해야 한다"며 "취급 중 국소배기장치를 정상 가동하고, 방수 작업 등 밀폐 또는 환기가 불충분한 공간에서 작업 시 급기팬과 배기팬을 활용해 충분히 환기를 시행해야 한다. 환기가 불충분한 장소에서는 작업 시 반드시 송기마스크와 같은 호흡보호구를 지급·착용해야 한다"고 설명했다.
sheep@newspim.com