이상이, '유부녀 킬러'서 빛난 형사 열연…묵직한 존재감

AI 핵심 요약beta
- 이상이가 10일 MBC 유부녀 킬러에서 수사를 이끌었다
- 절제된 연기와 눈빛으로 동진의 추리 과정을 살렸다
- 킹피셔 추적과 규철의 시신 대면 장면이 긴장감을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이상이가 냉철한 수사 본능과 절제된 감정 연기로 '유부녀 킬러'의 몰입도를 끌어올리고 있다.
MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 3, 4회에서는 킹피셔 유보나(공효진)의 행적을 턱밑까지 추적하는 동진의 수사가 펼쳐지는 가운데, 이상이의 묵직한 존재감과 탄탄한 연기력이 돋보였다.
이상이는 작은 단서도 놓치지 않는 동진의 수사력을 절제된 연기로 그려냈다. 사건을 마주할 때마다 빠르게 판단하면서도 섣불리 결론 내리지 않는 동진의 모습부터, 결정적인 단서를 포착하는 순간 번뜩이는 눈빛까지. 이상이는 표정과 시선, 말투의 미세한 변화만으로 동진의 치열한 추리 과정을 생동감 넘치게 전달하며 캐릭터에 설득력을 더했다.
킹피셔를 쫓는 과정에서 드러난 동진의 확고한 신념은 이상이의 촘촘한 연기와 맞물려 더욱 선명해졌다. 이상이는 '킹피셔한테 죽은 피해자들이 전부 범죄자들이었던 건 맞지만 살인은 정당화될 수 없다'는 원칙을 지키는 동진의 단단한 내면을 묵직하게 담아냈다.
4회에서 이상이는 동진의 날카로운 수사 본능을 드러냈다. 킹피셔의 범행 패턴을 되짚던 동진이 최근 15년간 출소한 아동 성범죄자 8명 모두 출소 당일 각종 사고사로 사망했다는 공통점을 알게된 것. 이에 이동진은 "가해자 쪽이 막혔을 땐 피해자 쪽을 뚫는다"라며 킹피셔의 다음 타깃이 될 가능성이 높은 아동 성범죄자 표규철(허형규)을 쫓는 방향으로 수사의 틀을 바꿔 재미와 긴장감을 동시에 이끌어냈다.
극의 말미, 이동진이 결국 킹피셔가 아닌 규철의 시신과 마주하는 장면에서는 그의 섬세한 감정 연기가 돋보였다. 이상이는 확신과 의심이 교차하는 동진의 복잡한 심리를 말보다 표정과 눈빛으로 표현하며 여운을 더했다. 그는 사건의 결과를 마주한 순간에도 감정을 과하게 드러내지 않는 절제된 연기로 동진의 복잡다단한 내면을 세밀하게 그려내며 극의 완성도를 높였다. 매회 여실히 드러나는 이상이의 연기 내공과 앞으로 그가 보여줄 새로운 모습에 기대가 모인다.
한편, 이상이의 '유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 MBC에서 방송된다
moonddo00@newspim.com