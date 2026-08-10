원주 에브리씽 썸머페스티벌 15일 개최…시민·예술인 함께 무대

AI 핵심 요약beta
- 원주문화재단이 15일 에브리씽 썸머페스티벌을 연다.
- 시민·지역예술인·전문팀이 함께 무대에 오른다.
- 대중가수와 합창·댄스 공연으로 여름밤을 채운다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주문화재단은 오는 15일 댄싱공연장에서 시민과 지역예술인, 전문 공연팀이 함께하는 '2026 원주 에브리씽 썸머페스티벌'을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 축제는 대중가수 초청공연을 비롯해 쇼콰이어 공연, 원주 지역 예술인과 공연팀 무대, 관외 전문 공연팀 특별공연 등으로 구성된다. 재단은 여름 분위기를 담은 음악과 퍼포먼스를 통해 전 세대가 함께 즐기는 문화예술 축제를 선보일 계획이다.
시민과 지역예술인이 참여하는 쇼콰이어 무대에는 원주챔버콰이어, 달보드레어린이합창단, 원주장애인종합복지관 라온합창단, 육군 지상작전사령부 화력여단 Hi-FiB 등 4개 팀이 오른다.
원주챔버콰이어는 다양한 합창곡으로 무대를 꾸미고 달보드레어린이합창단은 어린이 특유의 밝은 목소리로 축제 분위기를 더한다. 라온합창단은 음악을 매개로 지역사회와 소통하는 무대를, Hi-FiB는 팀 고유의 에너지와 개성을 살린 공연을 선보일 예정이다.
원주를 기반으로 활동하는 해비치밴드와 여성 보컬 듀오 퀸즈(Queens), 치악아코 듀오도 참여한다. 댄스팀 퍼스트플레이스, 리키드, 고블린 크루는 역동적인 퍼포먼스로 무대를 채운다.
관외 전문 공연팀으로는 튠에이드, 각오빠, 뮤지컬 갈라팀 판타스틱, DJ 춘디, ERICA DANCE 등이 출연해 공연의 완성도와 장르적 다양성을 높일 예정이다.
원주문화재단 원지영 대리는 "지역에서 활동하는 예술인과 시민 공연팀, 전문 공연팀이 함께 참여해 다양한 세대가 즐길 수 있는 풍성한 무대를 준비했다"며 "가족·친구·연인과 함께 축제를 찾아 특별한 여름밤의 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com