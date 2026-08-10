韩智库：韩国经济改善势头持续 半导体出口带动增长

纽斯频通讯社世宗8月10日电 韩国智库——韩国开发研究院（KDI）10日发布《8月经济动向》报告认为，在半导体出口和设备投资保持较快增长的带动下，韩国消费和制造业同步回暖，经济改善势头持续扩大。不过，住宅建设和就业市场仍较为疲弱，美国关税措施及中东局势等内外部不确定因素依然存在。

首尔汝矣岛。【图片=首尔市政府提供】

KDI表示，韩国经济目前正以半导体相关产业为中心呈现改善势头。这一判断较7月份"保持温和改善态势"的表述有所上调。半导体产业持续带动出口和设备投资增长，同时耐用品消费增加、制造业多数行业恢复增长，为经济改善提供支撑。

数据显示，韩国6月全产业生产同比增长4.2%，高于5月份的1.9%。服务业生产同比增长5.3%，高于5月份的4.6%。

出口继续保持较快增长。受人工智能（AI）相关需求带动，韩国7月份出口额同比增长62.8%。受原油进口价格和半导体设备进口增加等因素影响，7月份进口同比增长26.5%，当月贸易顺差达到303.2亿美元。

消费方面，以耐用品为主的消费继续改善。6月份零售销售指数同比增长4.2%，高于5月份的1.5%。KDI指出，乘用车销量增长部分受到汽车个别消费税优惠政策即将结束带来的提前消费影响，家电销量则受到主要企业促销活动带动。

设备投资增长21.7%，高于5月份的9.7%。不过，建筑投资仍持续低迷。6月份建筑施工完成额同比下降4.0%。

就业市场改善依然有限。6月韩国就业人数同比增加6.3万人，虽较5月份减少4万人有所改善，但明显低于今年第一季度月均增加18.3万人的水平。

物价方面，在国际油价回落带动下，7月份韩国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.8%，低于6月份的3.2%。不过，剔除食品和能源价格后的核心通胀率由2.5%升至2.6%，主要受乘用车和电子产品价格上涨影响。

KDI表示，当前美国关税措施、中东局势等外部风险仍未消除，同时韩国通胀水平仍然偏高，就业市场持续走弱，国内外不确定因素依然存在。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社