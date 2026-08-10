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용마로지스, 동아쏘시오 사업지주 전환 속 '제2 성장축' 부상

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  • 동아쏘시오홀딩스가 10월 동아제약을 합병했다
  • 용마로지스는 상반기 매출 2311억원으로 14.6% 늘었다
  • 안성 신허브 투자와 K뷰티·K푸드 확장으로 성장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

용마 3년 연속 실적 성장…2분기 영업익 41.6%↑
동아제약 합병으로 자금운용·투자 효율 제고 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오홀딩스의 물류 자회사 용마로지스가 최근 3년 연속 실적 성장을 이어가며 그룹의 새로운 성장축으로 부상하고 있다. 의약품 중심이던 고객 기반을 화장품과 식품 등으로 넓힌 데 이어 경기 안성에 신허브 물류센터 구축에 나서면서 중장기 성장 기반도 확충하고 있다.

특히 동아쏘시오홀딩스가 오는 10월 동아제약을 흡수합병해 사업지주회사로 전환할 예정이어서 용마로지스의 역할에도 관심이 쏠린다. 안정적인 현금창출력을 갖춘 동아제약 사업을 지주사가 직접 영위하게 되는 가운데 용마로지스가 물류 사업에서 성장세를 이어가면서 그룹의 사업 포트폴리오를 다변화하는 역할을 맡고 있어서다.

 

용마로지스 차량 이미지 [사진=용마로지스]

◆ 사업구조 재편 속 용마로지스 성장세 눈길

10일 동아쏘시오홀딩스에 따르면 오는 10월 비상장 100% 자회사인 동아제약을 흡수합병할 예정이다. 합병이 완료되면 동아쏘시오홀딩스는 지분을 보유하고 자회사를 관리하는 순수지주회사에서 직접 사업까지 영위하는 사업지주회사로 전환한다.

동아제약은 박카스를 비롯해 일반의약품과 건강기능식품, 생활건강 제품 등을 판매하는 그룹의 핵심 사업회사다. 이미 동아쏘시오홀딩스의 100% 자회사로 연결 실적에 포함돼 있어 합병 자체가 그룹의 연결 매출과 영업이익을 크게 변화시키는 것은 아니다.

다만 합병의 의미는 지주사가 동아제약의 사업과 현금흐름을 직접 확보한다는 데 있다. 동아제약이 창출하는 현금을 지주사 내부에서 직접 운용할 수 있게 되면서 자금 운용과 재무 효율성을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 자회사 투자가 용이해질 것이라는 관측도 나온다.

이 가운데 눈에 띄는 자회사 중 하나는 용마로지스다. 최근 3년 연속 매출과 영업이익이 동반 성장한 데 이어 올해 들어 성장 속도도 빨라지고 있다. 동아제약을 잇는 제2 성장축으로 부상하는 모습이다. 특히 용마로지스가 안성 신허브 구축 등 사업 확대를 위한 투자를 이어가고 있어 향후 그룹 차원의 추가 투자 여부가 주목된다.

용마로직스의 실적은 성장 가능성을 증명하고 있다. 올 상반기 매출은 2311억원으로 전년 동기 대비 14.6% 증가했다. 영업이익도 107억원으로 17.3% 늘었다. 특히 2분기 매출은 1205억원으로 19.7% 증가했고, 영업이익은 69억원으로 41.6% 뛰었다. 지난해 연간 매출 증가율 5.8%, 영업이익 증가율 10.6%와 비교하면 올해 들어 성장이 가팔라졌다는 평가가 나온다.

중장기 실적도 우상향하고 있다. 2023년 3559억원이었던 매출은 2024년 4004억원으로 12.5% 증가하며 처음 4000억원을 넘어섰고 지난해에는 4238억원으로 5.8% 늘며 역대 최대치를 경신했다. 영업이익은 2023년 137억원에서 2024년 190억원으로 38.6% 증가한 데 이어 지난해 210억원으로 처음 200억원을 돌파했다.

이에 따라 그룹 내에서 차지하는 사업 비중은 점차 커지고 있는 추세다. 지난해 동아쏘시오홀딩스의 연결 매출은 1조4298억원, 영업이익은 978억원이다. 같은 기간 용마로지스의 매출과 영업이익을 단순 비교하면 각각 연결 실적의 약 30%, 21%에 해당한다. 동아제약의 뒤를 잇는 수치다. 동아쏘시오홀딩스는 자회사로 합병 예정인 동아제약 및 용마로지스, 바이오의약품 위탁생산(CMO) 전문회사 비티젠 등을 두고 있다.

◆ 의약품 넘어 K뷰티·K푸드로…성장성 뒷받침

용마로지스의 성장의 배경에는 물류 사업의 외연 확대가 있다. 지난 1983년 창사 이래 동아쏘시오그룹의 의약품 물류를 기반으로 성장한 회사는 제약·바이오 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 화장품과 식품 등으로 고객군을 넓히고 있다.

외연 확대가 가능했던 배경은 의약품을 기반으로 구축한 전국 단위 물류망이다. 용마로지스는 전국 20개 물류센터와 5개 운송영업소, 40여개 배송센터를 직영으로 운영하고 있다. 원재료 조달부터 보관과 수송, 배송까지 공급망 전반을 아우르는 종합 물류 서비스를 제공한다.

창고관리시스템(WMS)과 화물추적시스템을 통해 입·출고와 배송 과정을 관리하고 의약품 분야에서 축적한 정온배송 체계도 갖추고 있다. 온도와 재고, 유통기한 등에 대한 관리가 필요한 화장품·식품 물류로 사업을 확장하는 데 기존 인프라와 운영 노하우를 활용할 수 있는 구조다.

최근 K뷰티와 K푸드의 해외 수요가 확대되면서 관련 물동량이 늘어난 점도 성장에 영향을 미치고 있다. 기존 고객사의 물량 증가와 신규 고객 확보가 동시에 이뤄지면서 외형 성장을 뒷받침한 것이다. 실제 뷰티와 식품 분야를 선도하는 주요 고객사들을 선점하면서 의약품을 넘어 물류 전문회사로의 성장 가능성을 입증했다.

용마로지스 관계자는 "상세 고객명을 외부에 공개하는 것은 어려우나 의약품, 식품 등 산업을 선도하는 위치에 있는 대형 고객들을 최근 수주했다"고 밝혔다.

고객군 다변화는 사업 안정성을 높일 수 있다는 강점을 갖는다. 의약품에 집중됐던 고객 기반을 여러 산업으로 넓힐 경우 특정 산업의 물동량 변화에 대한 의존도를 낮추고 실적 변동성을 분산할 수 있기 때문이다.

◆ 물동량 증가에 신허브 투자…중장기 사업 확대 대비

용마로지스가 최근 대규모 물류 인프라 확충에 나선 것도 사업 외연 확대와 향후 물동량 증가에 대응하기 위한 포석으로 풀이된다. 용마로지스는 지난 5월 경기 안성에 신허브 물류센터를 착공했다. 2027년 준공 예정으로 지하 1층~지상 3층, 연면적 3만9815㎡ 규모다.

신허브에는 자동화 설비가 도입된다. 1층 택배터미널에는 자동화 분류기를 설치하고 3층 풀필먼트센터에는 자율주행 피킹로봇(AMR)을 배치한다. 수작업을 줄여 물류 처리 효율과 생산성을 높이는 것이 목표다. 한국교통연구원으로부터 스마트물류센터 예비인증 2등급도 획득했다.

이는 기존 의약품 물량뿐 아니라 화장품·식품 등 신규 고객군이 확대될 경우 추가 물동량을 소화할 수 있는 기반을 미리 확보하는 성격도 있다. 최근 3년간 실적 성장세가 이어지는 상황에서 물류 인프라를 선제적으로 확대하고 있다는 점은 회사가 중장기적인 사업 확대에 대비하고 있음을 보여준다.

한편, 사업 핵심 회사인 동아제약은 최근 3년간 12% 안팎의 영업이익률을 유지하며 그룹의 안정적인 현금창출원 역할을 하고 있다. 지난해에도 매출 7263억원, 영업이익 869억원을 기록하며 성장세를 이어갔다.

다만 사업지주회사 체제에서 지속적인 성장을 이어가기 위해서는 동아제약에 더해 새로운 성장축을 키울 필요성도 커진다. 특정 사업회사에 의존하기보다 수익원을 다변화할수록 그룹 전체의 사업 안정성과 성장 여력을 높일 수 있어서다.

향후 용마로지스의 과제는 최근의 실적 성장세를 지속하는 것이다. 신규 고객 확보와 물동량 증가를 바탕으로 화장품과 식품 등 타 분야의 물류 비중을 확대하고, 신허브 가동 이후 늘어나는 물량을 효율적으로 소화할 경우 물류 사업의 성장세도 이어질 수 있을 것으로 보인다.

sykim@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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