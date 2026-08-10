성중기 완주군의장, 블루베리 농가 찾아 현장 목소리 청취

AI 핵심 요약beta
- 성중기 완주군의회 의장이 10일 블루베리 농가 현장간담회를 했다.
- 블루베리연구회 50여명과 병해충 예방, 재배방안을 논의했다.
- 가공품 개발과 판로 확대 등 농가 소득 지원을 주문했다.
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 성중기 완주군의회 의장은 운주면 장신리 일원의 블루베리 농가를 찾아 완주군 블루베리연구회 회원들과 현장간담회를 갖고 농업인들의 의견을 청취했다고 10일 밝혔다.
이날 간담회에는 블루베리연구회 회원 50여명이 참석했다. 성 의장은 농가를 직접 둘러보며 재배 과정에서 발생하는 애로사항과 현장의 다양한 의견을 들었다.
참석자들은 블루베리 재배 경험과 현장 의견을 공유하고 래빗아이(Rabbiteye) 품종의 병해충 예방관리 기술과 안정적인 재배 방안 등을 집중 논의했다.
상품성이 떨어지는 비상품과를 가공용 원료로 활용해 부가가치를 높이는 방안도 제시됐다. 블루베리 가공품 개발을 통한 상품 다양화와 인건비 절감 등 농가 소득을 높이기 위한 의견도 이어졌다.
또 안정적인 농가 경영을 위해 재정 지원을 확대하고 유통망과 판매 경로를 다변화하는 등 지역 블루베리 산업의 경쟁력을 높이기 위한 정책적 지원 필요성도 논의했다.
성중기 의장은 "농업 정책은 책상이 아닌 현장에서 답을 찾아야 한다"며 "농업인들의 생생한 의견을 바탕으로 블루베리 농가가 안정적으로 생산하고 제값을 받을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"고 강조했다.
이어 "재배기술 향상은 물론 가공산업 육성, 판로 확대, 행정·재정적 지원이 함께 이뤄질 수 있도록 의회에서도 지속적인 관심을 갖고 뒷받침하겠다"며 "앞으로도 현장을 찾아 농업인들과 소통하며 완주 농업의 경쟁력 강화와 농가 소득 증대를 위한 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com