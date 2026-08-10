문정우 금산군수 "조직개편으로 군정 효율성 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 문정우 금산군수가 10일 조직개편 준비를 지시했다
- 민원 원스톱 처리로 행정 효율과 주민 편의를 높이자 했다
- 광복절 태극기 달기·폭염·학생안전 관리도 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 문정우 금산군수가 민선 9기 군정의 실행력을 높이기 위한 조직개편을 앞두고 행정 효율성 강화에 초점을 맞춰야 한다고 주문했다.
금산군은 문 군수가 10일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "민선 9기 일하는 조직을 만들기 위해 조직개편에 나선다"며 "군정 효율성을 높일 수 있도록 세심하게 준비해 달라"고 당부했다고 밝혔다.
특히 허가과 운영과 관련해서는 여러 부서에 흩어진 민원 업무를 한곳에서 처리할 수 있도록 해 주민 편의를 높이는 것이 핵심이라고 강조했다.
문 군수는 "허가과는 분산된 민원 업무를 원스톱으로 처리하기 위한 조직"이라며 "한 부서에 권한이 과도하게 집중된다는 오해가 생기지 않도록 운영 과정에서도 각별히 신경 써달라"고 말했다.
이와 함께 제81주년 광복절을 앞두고 공직자들의 태극기 달기 운동 참여와 주민 홍보도 주문했다.
문 군수는 "광복절은 국권 회복의 의미를 되새기고 애국심을 높이는 중요한 날"이라며 "공직자들이 태극기 달기에 적극 동참하고 주민 참여도 독려해 달라"고 강조했다.
계속되는 폭염에 따른 온열질환 예방 대책 강화도 지시했다. 그는 관련 부서와 읍·면에 폭염 대응 수준을 높이고 취약계층과 야외활동 주민에 대한 안전관리를 강화해 달라고 당부했다.
아울러 개학기를 맞아 학교 주변 교통과 생활안전 등 학생 안전관리에도 만전을 기해달라고 주문했다.
gyun507@newspim.com