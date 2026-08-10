调查：近八成韩国企业计划下半年招聘 规模持续缩小

纽斯频通讯社首尔8月10日电 韩国招聘平台JobKorea 10日发布的一项调查结果显示，韩国约八成企业计划在今年下半年招聘员工，但招聘规模继续缩减，企业更加倾向于按需开展小规模、常态化招聘。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

JobKorea于7月14日至31日对569名企业人力资源负责人进行了"2026年下半年招聘趋势"调查。结果显示，78.7%的受访企业表示今年下半年有招聘计划，与去年同期调查的78.3%基本持平。

其中，61.2%的企业表示仅针对个别部门或岗位进行补招，17.6%的企业计划开展公司层面大范围招聘；17.0%的企业尚未确定招聘计划，4.2%的企业表示没有招聘计划。

调查显示，企业招聘规模进一步缩小。计划招聘10人及以下的企业占78.9%，较去年增加18.4个百分点；计划招聘11至30人的企业占8.6%，较去年下降10.2个百分点；计划招聘101人及以上的企业占2.8%，较去年下降4.5个百分点。

JobKorea表示，近来企业减少集中式、大规模招聘，转而根据业务需要全年持续补充少量人才。调查显示，多数企业计划招聘人数不超过10人，招聘时间也更加倾向于全年持续进行，而非集中于固定招聘季。

分析认为，虽然计划招聘企业的比例与去年基本持平，但招聘规模和预算明显缩减。在小规模、常态化招聘逐渐普及的背景下，提高求职者、岗位与企业之间的精准匹配效率，以及增强招聘活动的灵活性，将成为企业提升招聘效果的重要因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社