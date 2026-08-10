단거리 육상 조엘진, 100ｍ 비공인 10초07…한국 기록 보인다

AI 핵심 요약beta
- 조엘진이 9일 일본 대회 100m 예선서 10초07을 기록했다.
- 결선서 10초17로 동메달을 따며 아시안게임 기대를 높였다.
- 김장우도 16m94로 남자 세단뛰기 금메달을 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 단거리 육상의 차세대 간판 나마디 조엘진(예천군청)이 남자 100m 한국 최고 기록에 바짝 다가섰다.
나마디 조엘진은 9일 일본 야마나시현 후지요시다시 후지산 GX 스타디움에서 열린 제8회 후지호쿠로쿠 월드 트라이얼 육상대회 남자 100m 예선에서 10초07로 결승선을 통과했다. 2017년 6월 김국영이 작성한 한국 신기록과 같은 타이기록이다. 다만 당시 뒷바람이 초속 3.2m로 불어 규정상 공식 기록으로 인정받지는 못했다. 육상 단거리는 뒷바람이 초속 2.0m를 초과하면 비공인 기록으로 분류된다.
전체 2위로 예선을 통과한 나마디 조엘진은 결선에서 10초17을 기록하며 동메달을 목에 걸었다. 한 달여 앞으로 다가온 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 메달 전망을 밝히는 강렬한 질주였다.
한국인 어머니와 나이지리아인 아버지 사이에서 태어난 나마디 조엘진은 지난해 실업 무대에 데뷔한 이후 무서운 성장세를 보이고 있다. 지난 5월 아시안게임 대표 선발전 겸 전국육상선수권에서도 뒷바람 탓에 비공인 처리됐으나 10초09를 기록하며 주목받았다. 지난달 열린 제80회 니가타현 육상경기선수권대회에서는 10초13의 개인 최고 공인 기록을 세우며 한국 역대 2위 타이기록을 새로 썼다. 조엘진은 이번 아시안게임에서 개인전 100m는 물론 비웨사 다니엘 가사마, 김시온, 이재성, 서민준 등과 함께 남자 400m 계주 메달 도전에도 나선다.
같은 날 펼쳐진 남자 세단뛰기 결선에서는 김장우(장흥군청)가 정상에 올랐다. 김장우는 4차 시기에서 16m94를 뛰어 일본의 미야오 마나토(16m61)를 제치고 금메달을 목에 걸었다. 뒷바람 초속 0.9m 상태에서 나온 공인 기록이자 자신의 올 시즌 최고 기록이다. 지난해 6월 17m13을 뛰어 16년 만에 한국 신기록을 갈아치웠던 김장우 역시 이번 아시안게임에서 생애 첫 메달 획득을 목표로 순항을 이어갔다.
psoq1337@newspim.com