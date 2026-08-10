김진상 전 노원청소년미래진로센터장, 청소년활동진흥원 이사장 취임

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원은 10일 김진상 전 관장을 제7대 이사장으로 임명했다
- 김 신임 이사장은 청소년 정책과 현장 경험을 두루 갖춘 행정학 박사다
- 그는 기관 혁신과 지역사회 연계 강화로 새 활동 모델을 구축하겠다고 했다
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"기관 혁신·지역 연계 강화해 안전하고 의미 있는 활동 지원"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원은 김진상 전 시립노원청소년미래진로센터 관장이 제7대 이사장으로 취임했다고 10일 밝혔다. 김 신임 이사장의 임기는 3년이다.
김 신임 이사장은 행정학 박사로 광운대학교 상담복지정책대학원 겸임교수로 활동하며 후학을 양성해 왔다.
그는 시립노원청소년미래진로센터 관장과 서울시청소년시설협회장 등을 지내며 청소년 정책과 현장을 두루 경험했다.
김 이사장은 청소년활동 환경 변화에 대응해 기관 혁신을 추진하고 미래세대에 적합한 청소년활동 모델을 구축할 계획이다. 지역사회와 연계도 강화해 청소년 활동의 기반을 넓혀 나간다는 방침이다.
김 이사장은 "청소년 한 명 한 명의 성장이 곧 기관의 존재 이유"라며 "현장과 긴밀히 소통하고 적극 지원해 청소년들이 안전하고 의미 있는 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "청렴과 인권을 최우선 가치로 윤리경영을 실천해 국민과 청소년에게 신뢰받는 기관을 만들겠다"고 강조했다.
hyeng0@newspim.com