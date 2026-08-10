'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설', 5일 연속 韓영화 박스오피스 1위

AI 핵심 요약beta
- 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설이 10일 5일 연속 1위했다.
- 개봉 첫 주 누적 관객 43만3789명을 기록했다.
- 전편보다 빠른 흥행세로 가족 관객을 모았다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'이 개봉 이후 5일 연속 한국영화 박스오피스 1위를 기록했다.
10일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 지난 5일 개봉 이후 5일 연속 한국영화 박스오피스 1위를 유지했다. 개봉 첫 주 누적 관객 수는 43만3789명을 기록했다.
이는 전편 '사랑의 하츄핑'보다 빠른 흥행 속도다. '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '오디세이' 등 할리우드 대작들이 상영 중인 여름 극장가에서 애니메이션 작품으로 관객을 모으고 있다.
개봉 첫 주말에는 어린이와 부모뿐 아니라 손주와 함께 극장을 찾은 조부모, 조카를 동반한 관객 등 다양한 연령층의 가족 관객이 극장을 찾았다.
영화를 관람한 관객들은 전편보다 높아진 몰입도와 스토리, 영상과 음악 등에 긍정적인 반응을 보이고 있다.
'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 바다로 사라진 엄마를 구하기 위해 나선 로미와 하츄핑의 모험을 그린 판타지 애니메이션이다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com