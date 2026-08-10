'전주독서대전' 9월 11일 개막…시민 주도 책문화축제

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 9월 11일부터 13일까지 전주독서대전을 연다고 밝혔다.
- 올해 행사는 달려라 책을 주제로 73개 프로그램을 운영한다.
- 나태주 강연과 낭독·전시 등 시민참여형 축제가 펼쳐진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
나태주·정세랑·이금희 작가 초청강연, 전시·공연 등 다채
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 시민들이 책을 매개로 소통하고 다양한 독서문화를 경험할 수 있는 '제9회 전주독서대전'을 오는 9월 11일부터 13일까지 전주한벽문화관 일원에서 개최한다고 10일 밝혔다.
올해로 9회째를 맞는 전주독서대전은 '달려라 책'을 주제로 열린다. 전주시는 내년 10주년을 앞두고 멈추지 않고 성장하는 독서생태계의 흐름을 이어가며 시민 참여형 축제로 행사를 구성했다.
올해 행사에는 일반 시민을 비롯해 출판사, 서점, 독서동아리 등 전주지역 독서생태계를 구성하는 60여개 기관·단체가 참여하며 총 73개 프로그램이 운영된다.
대표 프로그램으로는 '국민 시인' 나태주 작가 강연, 인생책 선물 책방, '추억을 달리다!' 명랑운동회, 낭독과 음악 산책 등이 마련된다.
주제인 '달려라 책'을 바탕으로 시민의 질문과 문장을 기록하는 아카이빙 프로그램도 선보인다.
전 세대가 책과 음악으로 교감할 수 있는 예술 친화형 콘텐츠와 청소년·청년 등 미래세대가 직접 기획한 프로그램도 운영해 세대별 맞춤형 콘텐츠를 강화한다.
행사 첫날인 11일에는 나태주 시인의 축시와 어린이 시낭송으로 개막식이 열린다.
초청 강연 '작가와 달리다'에는 나태주, 정세랑, 이금희 작가가 참여하며 '전주 올해의 책' 작가 강연에서는 최상희, 윤일호, 김민우, 정이현 작가를 만날 수 있다. 지역 작가 강연에는 정휘립 작가가 참여한다.
특별 전시도 풍성하다. 시민들의 질문을 세대별로 이어가는 '달리는 질문', 공동 제작형 전시 '문장 이어달리기', 독서 성향을 점검하는 '나는 어떤 취향의 독자일까?', 추천 도서와 문장을 소개하는 '이유 있는 단 한 권' 등이 마련된다.
시민 참여 전시로는 자신의 인생책을 다른 독자에게 선물하고 새로운 책을 고르는 '인생책 선물 책방'과 시민공모전 수상작 및 전주 올해의 책 연계 작품을 선보이는 '완독 명예의 전당' 등이 운영된다.
올해 새롭게 마련된 낭독·음악 프로그램으로는 '문장을 달리는 낭독회', '선율을 달리는 낭독회', '풍류를 달리는 낭독회', 퓨전국악공연 '책장을 달리는 노래' 등이 관객을 만난다.
이와 함께 가족 단위 공연과 경연, 북마켓, 독서단체 체험부스, 이벤트, 팝업스토어 등 책을 기반으로 한 다양한 프로그램이 행사 기간 진행된다.
전주시는 사회적 약자도 행사장을 편리하게 이용할 수 있도록 시설과 이동환경을 정비하고 지역 환경단체와 협력해 친환경 축제 운영에도 힘쓸 계획이다.
lbs0964@newspim.com