民调：李在明施政好评率创新低 房地产税改等议题影响民意

纽斯频通讯社首尔8月10日电 韩国调查机构Realmeter 10日公布的最新调查结果显示，总统李在明施政好评率连续四周下滑，降至43.3%，为其就任总统以来最低水平。房地产税制改革、《刑事诉讼法》修正案等议题被认为是影响支持率的重要因素。

李在明施政好评率趋势图。【图片=Realmeter提供】

Realmeter受《能源经济新闻》委托，于3日至7日对全国2514名18岁及以上成年人进行了调查。结果显示，对李在明施政表现给予好评的受访者占43.3%，较前一周下降2.6个百分点；差评比例为53.0%，较前一周上升2.5个百分点；另有3.6%的受访者表示"不清楚"。差评率连续两周超出误差范围领先好评率。

从地区来看，首尔地区支持率降幅最大。李在明在首尔的施政好评率较前一周下降5.9个百分点至36.8%；大邱和庆尚北道为29.8%，下降5.5个百分点；釜山、蔚山和庆尚南道为38.7%，下降4.8个百分点。

分析认为，房地产税制改革争议、围绕《刑事诉讼法》修正案的讨论、有关韩国陆军士官学校的相关言论引发的持续影响，以及高温天气和经济不确定性等因素叠加，导致首尔地区、保守群体及老年群体支持率流失，李在明施政好评率连续第四周下滑。

同期进行的政党支持率调查显示，执政党共同民主党支持率为44.6%，较上次调查下降0.5个百分点；最大在野党国民力量党支持率为37.6%，下降0.1个百分点。祖国革新党和改革新党的支持率均为2.9%，进步党为1.5%，其他政党合计1.7%，无党派人士占9%。

另外，上述两项调查均采用无线自动应答方式进行。有关调查详情可查阅韩国中央选举舆论调查审议委员会网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社