충북도, 소상공인 육성자금 700억원 추가 지원…19일부터 접수

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 9일 소상공인육성자금 700억원을 추가 지원했다.
- 도는 19일부터 상담과 접수를 시작하며 이차보전을 지원했다.
- 고령자·장애인용 140억원은 9월 18일까지 한시 접수했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도가 경기 침체와 소비 위축으로 자금난을 겪는 소상공인의 경영 안정을 위해 700억원 규모의 정책자금을 추가 지원한다.
충북도는 오는 19일부터 '2026년 제3차 소상공인육성자금' 700억원에 대한 상담과 접수를 시작한다고 9일 밝혔다.
이번 자금은 도내 소상공인의 금융 부담을 덜어주기 위한 이차보전 방식의 정책자금이다.
충북도가 대출이자의 2%를 지원하고 업체당 최대 7000만원까지 신청할 수 있다. 착한가격업소는 최대 1억원까지 지원받을 수 있다.
상환 방식은 5년 이내 일시상환과 분할상환 가운데 선택할 수 있다.
일시상환은 1년 단위로 기한을 연장할 수 있으며 분할상환은 1년 거치 후 4년간 원금을 균등하게 나눠 갚는 방식이다.
특히 이번 3차 지원액 가운데 140억원은 고령자와 장애인 소상공인을 위한 '디지털 취약계층 맞춤형 자금'으로 별도 배정했다.
해당 자금 19일부터 9월 18일까지 한시적으로 접수한다.
접수 기간에 자금이 모두 소진되지 않을 경우 남은 금액은 일반 소상공인 지원에 활용할 예정이다.
소상공인육성자금 상담과 신청은 '보증드림 앱' 또는 충북신용보증재단 홈페이지를 통해 가능하다.
김진석 충북도 경제통상국장은 "어려운 경영 여건에 놓인 소상공인의 경영 안정과 금융 부담 완화에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "필요한 시기에 보다 많은 소상공인이 자금을 이용할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com