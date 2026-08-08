신유빈, 하리모토에 1-4 완패...WTT 챔피언스 요코하마 4강행 좌절

AI 핵심 요약beta
- 신유빈이 8일 WTT 요코하마 8강에서 하리모토에 졌다.
- 세계 10위 신유빈은 1-4로 패해 8경기 연패에 빠졌다.
- 신유빈은 스웨덴 유럽 스매시로 전열을 가다듬는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 탁구 '간판' 신유빈(대한항공)이 '천적' 하리모토 미와(일본)의 벽을 넘지 못하고 8강에서 돌아섰다.
세계랭킹 10위 신유빈은 8일 일본 요코하마에서 열린 WTT 챔피언스 요코하마 2026 여자 단식 8강전에서 세계 3위 하리모토에게 게임 스코어 1-4(5-11 3-11 13-11 8-11 5-11)로 패했다. 2023년부터 이어진 하리모토 상대 연패 기록은 8경기로 늘어났다.
이번 대회는 다음 달 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임의 전초전으로 큰 기대를 모았다. 신유빈은 32강에서 에이미 왕(미국)을 3-0으로 완파한 뒤 16강에서 스리자 아쿨라(인도)를 3-2로 누르고 8강에 올랐다.
하지만 7판 4승제로 치러진 8강전 승부는 초반부터 어렵게 풀렸다. 1게임 초반 3-3까지 팽팽하게 맞섰으나 연속 실점을 허용하며 5-11로 기선을 제압당했다. 2게임 역시 3-4 상황에서 7연속 실점을 당해 3-11로 무너졌다.
매치 스코어 0-2로 밀린 신유빈은 3게임에서 반격에 나섰다. 6-5 리드를 잡은 뒤 10-9로 첫 게임 포인트에 도달했다. 회심의 샷이 네트에 걸려 10-10 듀스를 허용했지만 치열한 흐름 속에서 상대 범실을 유도하며 13-11로 3게임을 따냈다.
신유빈은 4게임에서 분전했으나 8-11로 기세를 내줬고 5게임마저 초반 3-7로 밀린 끝에 5-11로 내주며 무릎을 꿇었다.
대회를 마친 신유빈은 스웨덴에서 열리는 WTT 유럽 스매시에 출전해 아시안게임을 향한 전력 정비를 이어갈 예정이다.
psoq1337@newspim.com