AT마드리드 시메오네 감독 "이강인, 겸손하고 꼭 필요한 선수"

AI 핵심 요약beta
- 시메오네 감독이 8일 이강인 합류에 만족감을 밝혔다
- 이강인의 겸손함과 성장 가능성을 높이 평가했다
- 유니폼 인기까지 언급하며 현지 반응에 기대를 드러냈다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드) 감독이 팀의 새 식구가 된 이강인을 향해 극찬을 아끼지 않았다.
시메오네 감독은 맨체스터 시티(잉글랜드)와의 2026 쿠팡플레이 시리즈 2차전을 하루 앞둔 8일 서울 목동종합운동장에서 열린 공식 기자회견에 참석해 이강인의 합류에 강한 만족감을 표했다.
시메오네 감독은 "이강인은 스스로 팀을 어떻게 돕고 싶은지, 어떤 선수가 되고 싶은지 명확히 이야기했다"며 "선수가 구단 안에서 계속 성장하고 진화할 수 있도록 도울 준비가 됐다"고 기대감을 나타냈다.
이강인의 전술적 활용법에 대해서는 신중하면서도 기량을 극대화하겠다는 뜻을 밝혔다. 현지 매체에서는 이강인의 세컨드 스트라이커 기용 가능성을 제기했으나 시메오네 감독은 "선수를 영상으로 보는 것과 실제 팀에 들어와서 보는 것은 다르다"며 "특정 포지션에 고정하기보다 개인 기량을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.
시메오네 감독은 이강인의 실력뿐만 아니라 인성에도 엄지를 들어 올렸다. 이강인이 전날 저녁 선수단과 스태프 등 서울에 머무는 구단 구성원 전원을 초대해 식사를 대접한 일화를 직접 소개했다.
시메오네 감독은 "첫인상이 중요한데, 그 행동 자체가 선수가 얼마나 겸손하고 팀을 위해 뛸 준비가 되어 있는지 증명한다"며 "한국에서 며칠간 훈련해보니 예상대로 노력하고 겸손한 선수다. 바로 아틀레티코에 필요한 자원"이라고 치켜세웠다.
'이강인 효과'로 인한 폭발적인 인기에도 미소를 지었다. 이강인 이적 후 국내에서 AT 마드리드 유니폼이 1만 장 이상 팔려나가는 등 뜨거운 반응이 이어지고 있다. 시메오네 감독은 "3년 전 왔을 때는 경기장에 맨시티 유니폼이 더 많았다. 내일 경기장에는 우리 팬이 더 많기를 기대한다"고 유쾌한 바람을 전했다.
psoq1337@newspim.com