대구북구SC, 봉황대기서 덕수고에 0-42로 지고도 박수받은 이유

AI 핵심 요약beta
- 대구북구SC가 8일 봉황대기 1회전에서 덕수고에 0-42로 패했다.
- 덕수고는 4회에만 21점을 뽑아 5회 콜드게임승을 거뒀다.
- 홍주용과 최희성이 맹활약하며 덕수고가 전국 최강 면모를 보였다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 비록 0-42라는 '핸드볼 스코어'로 무릎을 꿇었지만 폭염속 그라운드를 누빈 고교야구선수들의 당찬 도전이 뜨거운 박수를 받았다.
대구북구SC는 8일 서울 광진구 구의구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전에서 고교야구 최강 덕수고를 만나 0-42, 5회 콜드게임으로 패했다. 봉황대기는 예선 없이 전국의 모든 고교 팀이 참가할 수 있어 전력 차가 다른 대회보다 크다.
상대는 올해 신세계 이마트배와 대통령배를 잇달아 제패한 명실상부 전국 최강 덕수고. 반면 2024년 창단한 대구북구SC는 소속 선수 대부분이 전문적으로 야구를 배운 엘리트 선수가 아닌 스포츠클럽팀이다. 올해 치른 15경기에서 모두 콜드게임으로 패할 만큼 전력 열세가 뚜렸하다.
덕수고는 1회 5점, 2회 3점, 3회 10점을 터뜨려 18-0으로 달아났다. 4회에는 무려 21득점을 쏟아부었고 5회 3점을 더 보태 점수 차를 42점까지 벌렸다. 덕수고는 팀 안타 34개와 볼넷 12개를 쓸어 담았고 7번 타자 홍주용은 4회 한 이닝에만 홈런 2개를 터뜨리는 등 6타수 6안타 3타점 4득점으로 폭발했다. 조원빈(6타수 6안타 5타점)과 박종혁(5타수 5안타 3타점)도 안타 퍼레이드에 동참했다.
덕수고 선발 최희성은 5이닝 동안 15개 아웃카운트 중 12개를 삼진으로 솎아내며 2피안타 무사사구 무실점 완벽투를 펼쳤다. 대구북구SC의 세 번째 투수 이현준은 1이닝 동안 홈런 3개를 포함해 안타 20개를 허용하며 21실점했다.
psoq1337@newspim.com