[MLB] 디아즈, 끝내기 투런포 허용...다저스, 시즌 최다 7연패

AI 핵심 요약beta
- 다저스가 8일 애리조나전서 3-4 역전패했다
- 9회말 끝내기 투런포를 맞고 7연패에 빠졌다
- 사사키는 6이닝 2실점 QS에도 빛을 잃었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스가 9회말 끝내기 홈런을 허용하며 시즌 최다인 7연패의 깊은 수렁에 빠졌다.
다저스는 8일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스 필드에서 열린 2026 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 3-4로 역전패했다. 보스턴 레드삭스전부터 시작된 연패 사슬을 끊지 못한 다저스는 시즌 69승 47패를 기록했다.
기선 제압은 애리조나의 몫이었다. 2회말 2사 후 놀란 아레나도가 다저스 선발 사사키 로키를 상대로 좌월 솔로 아치를 그리며 선취점을 뽑았다. 이어 5회말에는 타와의 볼넷과 도루로 만든 기회에서 제랄도 페르도모가 적시 3루타를 터뜨려 2-0으로 달아났다.
다저스도 차근차근 추격에 나섰다. 6회초 1사 만루에서 프레디 프리먼의 내야 땅볼로 1점을 따라붙었다. KBO리그 출신 애리조나 선발 메릴 켈리는 5⅔이닝 2피안타 4볼넷 4탈삼진 1실점으로 호투하고 마운드를 내려갔으나 승리 투수 요건을 지키지 못했다.
흐름을 가져온 다저스는 7회초 1사 1, 2루에서 토미 에드먼의 좌중간 적시타로 2-2 균형을 맞췄다. 8회초에는 선두 타자 앤디 파헤스가 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올려 3-2로 경기를 뒤집었다.
선발 사사키는 6이닝 4피안타(1피홈런) 1볼넷 5탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트(QS)를 달성하며 연패 탈출의 발판을 놓았다. 1번 지명타자로 나선 오타니 쇼헤이는 2타수 무안타 2볼넷을 기록했다.
그러나 승리의 여신은 끝내 다저스를 외면했다. 애리조나는 8회말 2사 후 만루 기회를 무산시켰으나 9회말 마지막 반격에서 역전을 일궈냈다. 2-3으로 뒤진 9회말 등판한 다저스 마무리 투수 에드윈 디아즈를 상대로 선두 타자 맥스 케플러가 볼넷을 골라 불씨를 살렸다. 이어 1사 2루 상황에서 라이언 월드슈미트가 좌중간 담장을 넘어가는 끝내기 투런 홈런을 터뜨려 경기를 매조졌다.
psoq1337@newspim.com