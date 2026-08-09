전 세계 재외교육기관장 한자리에…'K-교육' 해외 확산 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 10일부터 13일까지 세종서 연수를 열었다
- 27개국 재외교육기관장 66명이 성과와 확산 방안을 논의했다
- 교육부는 한국어반 확대 등 재외교육기관 지원을 약속했다
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한국어 정규교육 확대·재외동포 정체성 교육 논의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 10일부터 13일까지 세종에서 '2026 재외교육기관장 역량 강화 연수'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 연수에는 세계 27개국의 한국학교장과 한국교육원장 등 재외교육기관 파견공무원 66명이 참석한다. 한국학교장 28명과 한국교육원장 34명 한국교육원 부원장 3명 주미대사관 교육관 1명 등이다. 참석자들은 재외교육 현장의 성과를 공유하고 K-교육의 해외 확산 방안과 재외교육기관의 향후 역할을 논의한다.
현재 한국교육원은 재외동포를 대상으로 한국어와 평생교육 등을 제공하기 위해 22개국에서 47곳이 운영되고 있다. 한국교육원은 현지 정부 및 교육기관과 협력해 공교육 과정에 한국어반을 개설하는 사업을 추진하고 있다. 지난해 기준 한국교육원이 지원하는 현지 한국어반 운영 학교는 2303개교로 전체 2777개교의 83%를 차지했다.
첫날에는 최교진 교육부 장관이 재외교육기관장들과 직접 대화하는 이야기마당이 열린다. 참석자들은 중남미와 아세안 지역을 중심으로 추진된 한국어 보급 경험을 공유하고 현지인 한국어 교원 양성과 연수 확대 방안을 논의한다. 한국어를 현지 정규교육과정이나 대입 과목으로 채택하는 방안과 국내 대학을 연계한 국제 교류 등도 논의 대상이다.
한국학교에서는 다문화가정 학생 증가에 따른 한국어교육과 기초학력 지원 사례를 공유한다. 재외동포 학생의 문해력과 민족 정체성을 높이기 위한 교육 지원 방안도 다룰 예정이다.
성과공유회에서는 시애틀·인도·상파울루한국교육원과 필리핀한국학교가 우수 사례를 발표한다. 시애틀한국교육원은 지난해 재개설 이후 한글학교 교과서 지원 등을 통해 재미동포 교육을 확대한 경험을 소개한다. 시애틀 지역 한국어 채택 학교는 지난해 8개교에서 올해 17개교로 늘었다.
인도한국교육원은 현지 정규 한국어 수업 확대와 한국어능력시험 응시 규모를 늘린 사례를 발표한다. 인도 한국어 수업 시범학교의 정규 수업 수강생은 지난해 284명에서 올해 483명으로 증가했다. 상파울루한국교육원은 브라질의 공교육 환경에 맞춘 온라인 한국어교육을 소개하고 필리핀한국학교는 학생 주도 국제 교류와 역사·정체성 교육 사례를 공유한다.
최교진 교육부 장관은 "전 세계 재외교육기관은 재외동포의 뿌리를 잇고 대한민국 문화를 세계로 넓히는 케이(K)-교육의 핵심 거점이다"라며 "한국어반 확대, 유학생 유치 체계 고도화 등 높아진 케이(K)-교육의 위상에 발맞추어 재외교육기관을 적극 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com