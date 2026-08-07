세종시농업기술센터, 신규농업인 기초영농기술 교육생 35명 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시농업기술센터가 27일까지 2기 교육생 35명을 모집했다.
- 교육은 27일부터 다음 달 22일까지 8회 32시간 진행했다.
- 채소·과수 등 기초기술과 AI 활용법을 교육했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시농업기술센터가 오는 27일까지 '2026년 신규농업인 기초영농기술교육' 2기 교육생 35명을 선착순 모집한다.
7일 시 농업기술센터에 따르면 이번 교육은 농업 입문자의 안정적인 영농 정착을 지원하기 위해 마련됐으며, 27일부터 다음 달 22일까지 총 8회(32시간)에 걸쳐 진행된다.
교육은 채소·과수·밭작물 재배기술을 비롯해 토양관리, 병해충 방제, 친환경농업, 농작업 안전재해 등 영농에 필요한 기초기술을 중심으로 운영된다. 이와 함께 농업 분야 인공지능(AI) 활용법과 지역 내 6차산업·치유농업 운영 사례를 소개하고 허브 화분 만들기 실습도 진행할 예정이다.
교육 대상은 모집공고일 기준 세종시에 주민등록을 둔 시민이다. 신청은 농업기술센터 홈페이지 '농업인교육 신청' 메뉴에서 접수할 수 있다. 자세한 사항은 인적개발팀으로 문의하면 안내받을수 있다.
vincent977@newspim.com