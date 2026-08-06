울산시, 반려동물·가축 방역 '투트랙 행정' 시동…분리 조직개편

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 13일 민선9기 조직개편으로 반려동물팀을 반려동물센터팀·동물방역팀으로 분리했다
- 반려동물센터팀은 복지·문화·유기동물 보호와 입양, 동물학대 예방·등록제 운영 등 공존 정책을 추진한다
- 동물방역팀은 가축전염병 예방·방역에 집중해 현장 대응과 청정 축산환경 조성, 반려문화 확산을 강화한다
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동물방역팀 가축전염병 예방 집중
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 민선 9기 조직개편을 통해 기존 반려동물팀을 반려동물센터팀과 동물방역팀으로 분리해 운영한다.
시는 오는 13일 시행하는 민선 9기 조직개편에서 현재 반려동물팀을 반려동물센터팀과 동물방역팀으로 나눠 기능을 재편한다고 6일 밝혔다.
반려동물 관련 행정 수요와 유기동물 보호·관리 수요가 늘고, 가축전염병 대응의 전문성이 요구되는 점을 반영한 조치다.
기존 반려동물팀은 5명으로 동물방역과 동물보호·복지 업무를 함께 맡아왔다. 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자, 구제역 등 재난형 가축전염병 발생 시 신속한 방역 대응과 해마다 증가하는 유기동물 관리, 반려동물 행정 수요를 동시에 감당하기에는 한계가 있다는 지적이 이어졌다.
조직개편 이후 반려동물센터팀은 반려동물 복지와 문화 확산을 전담하는 기구로 재편된다. 반려동물 건강문화센터 조성, 유기동물 보호·관리와 입양 활성화, 반려동물 문화센터 운영·관리, 동물학대 예방과 동물등록제 운영 등을 맡아 시민과 동물이 공존하는 반려동물 정책을 추진한다.
동물방역팀은 재난형 가축전염병 예방과 방역 업무에 역량을 집중한다. 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자, 구제역 등 주요 가축질병의 유입을 차단하고 축산농가 예찰과 방역 인프라 구축을 통해 청정 축산 환경을 조성하는 데 주력할 계획이다.
시 관계자는 "이번 조직 분리에 대해 동물방역의 신속한 대응과 동물보호 행정의 전문성을 동시에 확보하기 위한 것"이라며 "현장 중심의 방역 체계를 강화하는 한편 반려동물 복지 기반 확충과 유기동물 관리 등 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공해 올바른 반려문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com