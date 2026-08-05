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[핌in현장] 정해인 "'이런 엿같은 사랑' 제목 파격적…달콤하고 찐득한 사랑 이야기"

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  • 넷플릭스가 5일 서울에서 로코 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회를 열어 출연진과 작품을 소개했다.
  • 김장한 감독과 정해인·하영·허성태는 기억상실 검사와 복싱 코치의 동거 로맨스에 액션·스릴러를 더한 '달콤하고 찐득한' 사랑 이야기라 강조했다.
  • 세 배우는 순애보 남자친구·변화하는 검사·악랄한 빌런 캐릭터의 매력과 키스 신으로 이어지는 로맨스 서사를 설명하며 국내외 흥행을 자신했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아는 맛 순정 로맨틱 코미디의 달콤한 설렘이 찾아왔다.

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인)의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 정해인, 하영이 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 진행됐다. 이자리에는 김장한 감독과 배우 정해인, 하영, 허성태가 참석해 작품의 독특한 제목에 담긴 의미부터 로맨스, 액션, 그리고 각 캐릭터의 매력까지 직접 소개하며 기대를 높였다.

김장한 감독은 작품의 제목에 대해 "처음에는 '엿같다'라는 표현이 후킹 포인트였다"며 "은새 입장에서는 기억을 잃고 눈을 떴을 때 모든 상황이 엿같은 상황이지만, 엿은 달콤하고 찐득한 음식이기도 하다. 두 사람의 사랑을 표현하는 매개체"라고 설명했다.

이어 "엿은 어떤 재료를 쓰느냐에 따라 다양한 맛을 낼 수 있는데, 우리 드라마도 로맨스부터 액션, 스릴러까지 다양한 매력을 담고 있다는 점에서 닮아 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 정해인, 하영, 허성태가 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

정해인은 처음 제목을 접했을 때 "굉장히 파격적이라고 생각했다"면서도 "엿을 우리나라 전통 사탕이라고 생각해 '사탕 같은 사랑'이라는 느낌으로 받아들였다. 달콤하면서도 끈적한 사랑 이야기"라고 말했다.

이어 "대본을 읽으면서 다음 회차가 기다려질 정도로 몰입감이 있었다"며 "로맨틱 코미디로 시작하지만 점차 멜로, 스릴러, 느와르 액션까지 이어지는 다양한 장르적 재미를 느낄 수 있는 작품"이라고 자신했다.

하영 역시 "강렬한 제목이라 내용이 더 궁금했다"며 "대본을 받자마자 끝까지 읽을 정도로 흡입력이 있었고 캐릭터들이 살아 움직이는 것처럼 느껴질 만큼 깊이 공감했다"고 밝혔다.

허성태는 "처음에는 '장난하나?' 싶었다"며 웃은 뒤 "대본을 읽을수록 이보다 더 잘 어울리는 제목은 없다는 생각이 들었다. 영문 제목인 'Sticky Love'도 정말 잘 지었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정해인(왼쪽부터), 하영, 김장한 감독, 허성태가 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

정해인은 자신이 연기한 장태하를 "순애보의 정석"이라고 표현했다. 그는 "어떤 상황에서도 사랑하는 사람을 지키기 위해 최선을 다하는 인물"이라며 "모태솔로라 연애가 서툴고 뚝딱거리는 모습이 오히려 태하의 매력이라고 생각했다"고 설명했다.

하영은 기억을 잃기 전과 후가 완전히 달라지는 고은새의 변화를 작품의 핵심으로 꼽았다. 그는 "원래는 출세욕이 강한 검사 고지원이라는 인물이었지만 사건에 휘말려 기억을 잃으면서 천진난만한 은새가 된다"며 "태하를 만나 사랑을 받고 좋은 사람으로 변화해 가는 과정이 굉장히 매력적이었다"고 말했다.

허성태는 자신이 맡은 빌런에 대해 "지금까지 연기했던 역할 중 가장 악랄한 인물"이라며 "은새를 제거했다고 생각했지만 살아 있다는 사실을 알게 되면서 폭풍 같은 사건이 이어진다. 악인이지만 의외의 서사와 반전도 있는 캐릭터"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 정해인, 하영이 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

김 감독은 세 배우의 캐스팅 이유도 공개했다. 그는 "정해인은 곧고 바른 이미지와 상남자 같은 면모를 모두 갖춘 배우다. 무엇보다 엿마을에서 펼쳐지는 로맨틱 코미디를 소화할 수 있는 '로코 장인'"이라고 치켜세웠다.

이어 "하영은 실제로도 밝고 사랑스러운 사람이라 미워 보이지 않아야 하는 은새와 잘 맞았다"며 "허성태는 실제 성격은 샤이하고 순수하지만 작품에서는 엄청난 빌런이자 큰 반전의 키를 쥔 인물이라 꼭 함께하고 싶었다"고 말했다.

극 중 로맨스에 대해서는 하영이 "불안형 여자친구와 안정형 남자친구의 관계"라고 표현했다. 그는 "기억도, 신분도 모두 잃어 불안한 은새가 태하의 변함없는 사랑을 통해 진정한 사랑을 배우고 사랑을 줄 수 있는 사람으로 성장해 간다"고 설명했다.

김 감독은 "1회부터 키스 장면으로 시작한다"며 "각 회차마다 등장하는 키스에는 모두 다른 의미와 감정이 담겨 있다. 끝까지 보면 왜 그 키스를 했는지 이해하게 될 것"이라고 귀띔했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정해인(왼쪽부터), 하영, 김장한 감독, 허성태가 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

정해인은 극 중 모태솔로 연기에 대해서는 "남중, 남고를 나왔고 대학에 가자마자 군대를 갔다"며 "모태솔로는 아니었지만 연애 경험이 아주 많지는 않았다. 연애 경험을 떠올리기보다 장태하의 서사에 집중하려고 노력했다"고 털어놨다.

허성태는 강렬한 악역 연기에 대한 기대를 묻자 "더 욕해 주십시오!"라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.

첫 넷플릭스 주연을 맡은 하영은 "잘하고 싶은데 잘하지 못할까 봐 걱정이 많았다"며 "하지만 감독님과 작가님, 정해인 오빠를 비롯한 선배 배우들이 많이 도와주셔서 촬영이 시작되자 그런 걱정은 모두 사라졌다"고 감사한 마음을 전했다.

마지막으로 하영은 "시청자들이 '이런 로맨틱 코미디를 기다렸다'는 반응을 보여주셨으면 좋겠다"고 바랐고, 김 감독은 "한국적인 드라마지만 전 세계에서 사랑받는 작품이 됐으면 한다"고 말했다.

허성태는 "두 번, 세 번 다시 보고 싶은 드라마가 될 것"이라고 자신감을 드러냈다.

moonddo00@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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